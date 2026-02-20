Μητρώο 11: Μηχανισμός προστασίας για τους πολίτες απέναντι στις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις για προώθηση διαφημιστικών προϊόντων αποτελεί το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στην παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Όπως εξήγησε η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη στην ΕΡΤ, το «Μητρώο 11» είναι ένας ειδικός κατάλογος που τηρείται από κάθε πάροχο τηλεφωνίας και περιλαμβάνει τους συνδρομητές που δηλώνουν ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις. Από τη στιγμή που ένας αριθμός καταχωριστεί στο μητρώο, οι εταιρείες υποχρεούνται να τον εξαιρούν από τις καμπάνιες τηλεφωνικής προώθησης.

Σε διαφορετική περίπτωση, παραβιάζουν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών, γεγονός που μπορεί να επισύρει σοβαρές συνέπειες.

Πρόσφατα, το Εφετείο Πειραιά αποφάσισε αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ σε πολίτη που δεχόταν επαναλαμβανόμενες διαφημιστικές κλήσεις, παρά το ότι είχε εγγραφεί στο «Μητρώο 11» και είχε δηλώσει ρητά πως δεν επιθυμεί τέτοιου είδους επικοινωνία.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η παράβαση της ρητής δήλωσης μη όχλησης θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης, επιβεβαιώνοντας ότι η προστασία των πολιτών δεν είναι θεωρητική αλλά ουσιαστική και δικαστικά επιδιώξιμη.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Η εγγραφή στο «Μητρώο 11» γίνεται με αίτημα προς τον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί προσφυγή σε δημόσια αρχή, ενώ μετά την καταχώριση, οι εταιρείες οφείλουν να ελέγχουν το σχετικό μητρώο πριν πραγματοποιήσουν διαφημιστικές κλήσεις.

Ωστόσο, στην πράξη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου πολίτες συνεχίζουν να δέχονται οχλήσεις, παρότι έχουν ενταχθεί στο «Μητρώο 11», γεγονός που δείχνει ότι η εφαρμογή του μέτρου δεν είναι πάντα αποτελεσματική.

Πού μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης

Σε περίπτωση παραβίασης, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελία στον Συνήγορο του Καταναλωτή ή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση αποζημίωσης.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν κατά καιρούς επιβάλει σημαντικά διοικητικά πρόστιμα σε εταιρείες που παραβιάζουν το θεσμικό πλαίσιο, γεγονός που υπογραμμίζει τη βαρύτητα του ζητήματος και την ανάγκη για αυστηρή τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.