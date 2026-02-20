Απάτητο βουνό Πρεσπών ανακήρυξε, με Υπουργική Απόφαση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ενισχύοντας το θεσμικό πλαίσιο προστασίας μίας από τις σημαντικότερες φυσικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ορεινή περιοχή των Πρεσπών αποτελεί ένα από τα πιο πολύτιμα φυσικά οικοσυστήματα της Βαλκανικής χερσονήσου. Εκεί συναντώνται ποικίλοι τύποι οικοτόπων, υγροτοπικά και δασικά οικοσυστήματα υψηλής βιοποικιλότητας, που εντάσσονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δύο προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Η οικολογική αξία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μοναδική, με πλούσια χλωρίδα και σπάνια ενδημικά είδη. Παράλληλα, φιλοξενεί σημαντικά είδη άγριας πανίδας, όπως η καφέ αρκούδα, ο λύκος και το αγριόγιδο, καθώς και πλήθος ειδών ορνιθοπανίδας. Οι υγροτοπικοί βιότοποι των λιμνών των Πρεσπών αποτελούν κρίσιμα ενδιαιτήματα για σπάνια είδη παρυδάτιας και υδρόβιας ορνιθοπανίδας.

Προστασία και διατήρηση του φυσικού πλούτου

Η Υπουργική Απόφαση αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 και των ειδών που ζουν σε αυτές, έως την έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και τον καθορισμό χρήσεων γης και διατάξεων προστασίας μέσω των προτεινόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, οι νέοι όροι και περιορισμοί στην περιοχή των Πρεσπών στοχεύουν στη θεσμική κατοχύρωση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης –κύρια αιτία απώλειας βιοποικιλότητας και δασικού πλούτου–, την αποτροπή της κατάτμησης φυσικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

Συνέχεια περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών

Η συγκεκριμένη Απόφαση εντάσσεται στη συνέχεια μιας σειράς πρόσφατων Υπουργικών Αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ αυτών, η ανακήρυξη ως «απάτητων βουνών» της κορυφής Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη και του όρους Πάρνωνα, η παράταση του καθεστώτος σε Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου και στο Χατζή Θεσσαλίας, καθώς και μέτρα περιορισμού της αλιείας στους Φούρνους Κορσεών και την παράκτια ζώνη της Αμοργού.

Δήλωση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε: «Η ανακήρυξη της ευρύτερης ορεινής περιοχής των Πρεσπών ως απάτητου βουνού επιβεβαιώνει με τον πλέον σαφή τρόπο τη σταθερή μας δέσμευση για την ουσιαστική προστασία του φυσικού πλούτου της Πατρίδας μας. Οι Πρέσπες αποτελούν έναν θησαυρό βιοποικιλότητας, ένα οικοσύστημα μοναδικής αξίας, που οφείλουμε να διαφυλάξουμε με συνέπεια και ευθύνη. Δεν περιοριζόμαστε σε διακηρύξεις, αλλά προχωρούμε σε συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις, με μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η απόφαση αυτή ενισχύει το πλαίσιο διατήρησης μιας περιοχής διεθνούς σημασίας και εναρμονίζεται πλήρως με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Προστατεύουμε τη φύση μας ως ζωντανή παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».