Με ευρεία λειτουργία και ευέλικτες ώρες θα εξυπηρετήσει και φέτος τους καταναλωτές που προετοιμάζουν το παραδοσιακό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας η ΟΚΑΑ ΑΕ – Αγορά του Καταναλωτή, σύμφωνα με το επίσημο ωράριο που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.

Από την Κυριακή των Αποκρέω (22 Φεβρουαρίου 2026) και καθ’ όλη τη διάρκεια της Καθαράς Δευτέρας (23 Φεβρουαρίου 2026), τα περισσότερα καταστήματα του μεγαλύτερου οργανωμένου λιανεμπορικού χώρου της αγοράς τροφίμων θα παραμείνουν ανοικτά για το κοινό, με στόχο να διευκολύνουν τόσο τους επαγγελματίες όσο και τους ιδιώτες που ψάχνουν φρέσκα προϊόντα, νηστίσιμα είδη, ψάρια και άλλα αγαθά που καταναλώνονται παραδοσιακά το τριήμερο της Αποκριάς.

Το ωράριο λειτουργίας, όπως αναρτάται στην επίσημη ανακοίνωση του ΟΚΑΑ, διαμορφώνεται ανάλογα με το κάθε κατάστημα. Πολλές επιχειρήσεις θα ξεκινούν νωρίς το πρωί της Κυριακής και θα παραμένουν ανοικτές έως αργά το βράδυ, ενώ ορισμένες επιλέγουν να λειτουργήσουν όλο το βράδυ και μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας. ‘Αλλα καταστήματα θα κλείνουν νωρίτερα, με κάποιες επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους γύρω στις 12:00‑13:00 της Δευτέρας.

Σημειώνεται ότι, το Κρεοπωλείο της Αγοράς, θα παραμείνει κλειστό την Καθαρά Δευτέρα, αλλά θα λειτουργήσει κανονικά την Κυριακή.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα ακριβή ωράρια κάθε επιχείρησης μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα του οργανισμού, όπου έχουν ήδη αναρτηθεί οι λεπτομέρειες.

Με τον τρόπο αυτό, η Αγορά του Καταναλωτή επιδιώκει να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου, εξασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας για όσους ετοιμάζουν τα κούλουμα και την παραδοσιακή τους γιορτή.

Συγκεκριμένα, το ωράριο των βασικών επιχειρήσεων διαμορφώνεται ως εξής:

CRETICA ΕΠΕ («ΡΙΖΕΣ»): Κυριακή 22/02 ανοικτά 08:00-00:00, Καθαρά Δευτέρα 23/02 00:00-17:00.

Φλεριανός: Κυριακή 07:00-00:00, Καθαρά Δευτέρα 06:00-12:00.

Ενάλιον: Κυριακή 07:00-00:00, Καθαρά Δευτέρα 00:00-15:00.

Φούρνος Σταματάκη: Κυριακή 04:00-00:00, Καθαρά Δευτέρα 04:00-15:00.

Ροκάκης ΑΕ («Creta Fish»): Κυριακή 07:00-00:00, Καθαρά Δευτέρα 00:00-15:00.

Το Μανάβικο της Λαχαναγοράς: Κυριακή ανοικτά μέχρι αργά το βράδυ, Καθαρά Δευτέρα 08:00-13:00.

Το Μπακάλικο της Αγοράς: Κυριακή ανοικτά μέχρι αργά το βράδυ, Καθαρά Δευτέρα 07:00-13:00.

OpenFarm: Κυριακή 09:00-16:00, Καθαρά Δευτέρα 09:00-15:00.