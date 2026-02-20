Πόσο αντέχουν οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων; Και πότε έρχεται η ώρα να τις αντικαταστήσουν οι αγοραστές ηλεκτρικών μοντέλων, όταν αυτές παραδώσουν το πνεύμα τους; Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχει ο κάτοχος ηλεκτρικού ΙΧ τη μακροζωία της μπαταρίας;

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πάντα στο στόχαστρο των υποψήφιων αγοραστών καινούργιων EV μοντέλων και ο λόγος είναι απολύτως φυσικός, αφού το κόστος αντικατάστασης είναι ακόμη και σήμερα, το μεγάλο μειονέκτημα στην κοινότητα της ηλεκτροκίνησης (μιας και ξεπερνά αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με το μοντέλο).

Πάντως, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η αντικατάσταση και η αντοχή των μπαταριών δεν είναι τόσο εφιαλτικό όνειρο για τους ιδιοκτήτες. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, όπως της Recurrent Auto ακόμη και σε μια μεγάλη γκάμα χιλιάδων ηλεκτρικών μοντέλων, που ξεπέρασε στην έρευνα τα 30.000 οχήματα, λιγότερο από το 4%χρειάστηκε να αλλάξει μπαταρία! Σαφώς, σε αυτή την περίπτωση η αντικατάσταση αφορούσε τα πρώτης γενιάς ηλεκτρικά μοντέλα που κυκλοφόρησαν την περίοδο 2013 – 2015 ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ηλεκτρικών (περίπου το 70) αφορούσε μοντέλα που πουλήθηκαν μετά το 2023 και δεν είχαν ακόμη την ανάγκη να αντικαταστήσουν τις μπαταρίες τους.

Μια ακόμη πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι οι μπαταρίες στα ηλεκτρικά οχήματα τριών ετών ελάχιστη απώλεια της χωρητικότητάς τους. Τα περισσότερα μοντέλα διατηρούν από το 90% έως και το 100% της αρχικής τους αυτονομίας. Εξίσου σημαντικό ότι πλέον οι μπαταρίες στα σημερινά ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, σε ποσοστό που φτάνει το +167% σε σχέση με παλαιότερες! Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες, ακόμη και αν μια σύγχρονη μπαταρία προσφέρει αυτονομία της τάξεως των 450 χλμ. η απώλεια των 3% – 5% (θεωρείται για αυτούς αμελητέα, σε ένα χρονικό διάστημα χρήσης 3-5 ετών. Σημαντικό, ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανεβάσει σημαντικά την εγγύηση των μπαταριών στα ηλεκτρικά, που ξεπερνάει και τα 8 χρόνια ή τα 160.000 χιλιόμετρα!

Η BYD δείχνει να σπάει το φράγμα της εγγύησης. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι αυξάνει το όριο για τη μπαταρία στις 250.000 χλμ., διατηρώντας παράλληλα την υπάρχουσα διάρκεια κάλυψης στα 8 χρόνια και μια εγγυημένη ελάχιστη κατάσταση υγείας (State of Health / SOH) 70%. Αυτή η αύξηση χιλιομέτρων έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των χρηστών στα οχήματα νέας ενέργειας!

Πάντως, οι εταιρείες συστήνουν για τη μακροζωία της μπαταρίας οι πελάτες ηλεκτρικών να προτιμούν, όταν δεν απαιτείται, την αργή φόρτιση, αφού η ταχυφόρτιση «γερνάει» την μπαταρία στα ηλεκτρικά ταχύτατα! Σε κάθε περίπτωση η τρόπος φόρτισης παίζει καθοριστικό ρόλο σε βάθος χρόνου για την υγεία της μπαταρίας και τη μακροημέρευση της αυτονομίας. Επίσης, οι εταιρείες αναφέρουν ότι για την καλή διατήρηση της υγείας της μπαταρίας καλό θα είναι συστηματικά να επιλέγουν τη φόρτιση της μεταξύ 20% και 80%, ως τη βέλτιστη λύση για την αντοχή της μπαταρία σε βάθος χρόνου. Εχθρός είναι η ζέστη, αφού η παρατεταμένη έκθεση σε ζέστη μπορεί να επιταχύνει τη φθορά της μπαταρίας.