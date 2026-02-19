Ο Tony Blair αναλαμβάνει καθήκοντα Senior Advisor στον Όμιλο Antenna, εν όψει της προετοιμασίας του Europe–Gulf Forum, το οποίο θα διεξαχθεί τον Μάιο του 2026 στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Antenna διευρύνει δυναμικά τη διεθνή του παρουσία, υλοποιώντας το όραμα του Προέδρου του, Θοδωρή Κυριακού, για την […]