Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%

  • Τι θα ισχύσει για την αλλαγή κατοικίας, την πώληση, τα κενά ακίνητα, τη φοιτητική κατοικία
  • Το τεκμήριο εφαρμόζεται για όλα τα σπίτια, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα
  • Αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά

Αλτσχάιμερ και διάβασμα

Κόκκινος συναγερμός στον Περσικό

Ντόναλντ Τραμπ

Στέλνει σήμα για επίσκεψη στην Ελλάδα

