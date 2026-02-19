Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Ακίνητα
Μειωμένα τεκμήρια φέτος έως και 35%
- Τι θα ισχύσει για την αλλαγή κατοικίας, την πώληση, τα κενά ακίνητα, τη φοιτητική κατοικία
- Το τεκμήριο εφαρμόζεται για όλα τα σπίτια, ανεξάρτητα εάν είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα
- Αφορολόγητη είναι η δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς σε παιδιά
=======================================================================
ΕΝΘΕΤΟ «ΥΓΕΙΑ»
Αλτσχάιμερ και διάβασμα
=======================================================================
Κόκκινος συναγερμός στον Περσικό
=======================================================================
Ντόναλντ Τραμπ