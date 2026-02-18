Σύλληψη 19χρονου αλλοδαπού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ο 19χρονος φέρεται να είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή κάνναβης στην ελληνική επικράτεια μέσω της αεροπορικής οδού. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στη χώρα.

Με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και ύστερα από εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και ανάλυση στοιχείων, οι αρχές εντόπισαν τον κατηγορούμενο κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Κατά την έρευνα στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15,5 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), συσκευασμένα σε 30 νάιλον πακέτα, τα οποία προορίζονταν, σύμφωνα με την αστυνομία, για περαιτέρω διακίνηση.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.