Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά ύστερα από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το πρωί στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης έσπευσαν σε δυτικό προάστιο της αυστραλιανής μεγαλούπολης γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα, 01:00 ώρα Ελλάδας), έπειτα από αναφορές ότι άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς πριν διαφύγει πεζός. Η επίθεση εκτυλίχθηκε σε πολυσύχναστη εμπορική συνοικία, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της αστυνομίας της πολιτείας Νέας Νότιας Ουαλίας.

Τραυματιοφορείς παρείχαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες σε τρεις ανθρώπους που είχαν τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, άνδρας ηλικίας μεταξύ 30 και 50 ετών υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Σάιμον Γκλάσερ.

Τα άλλα δύο θύματα, ένας 22χρονος άνδρας και μία 47χρονη γυναίκα, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον κ. Γκλάσερ, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή.

«Ο φερόμενος ως παραβάτης της νομοθεσίας είναι γνωστός στην αστυνομία για μικροαδικήματα και σειρά επεισοδίων ψυχικής υγείας», ανέφερε ο αξιωματικός, διευκρινίζοντας ότι επρόκειτο να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου εντός της ημέρας.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς στην έρευνα» και η αστυνομία «δεν γνωρίζει ποιο ήταν το κίνητρο», ωστόσο «φαίνεται πως επρόκειτο για επίθεση που έγινε κατά τύχη», κατέληξε ο Σάιμον Γκλάσερ.