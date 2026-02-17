Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος Στράτου στο Καστράκι.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του Αχελώου και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω ελεγχόμενης υπερχείλισης του φράγματος του #Στράτου στο #Καστράκι #Αιτωλοακαρνανίας, αποφύγετε τις μετακινήσεις σε όλες τις παραποτάμιες περιοχές του #Αχελώου ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) February 17, 2026

Ο Δήμος Αγρινίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων, βρίσκεται σε εξέλιξη αυξημένη υδροηλεκτρική παραγωγή στο υδροηλεκτρικό σύστημα της ευρύτερης περιοχής του Αχελώου, με παράλληλη εφαρμογή προβλεπόμενων κανονιστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.

Η σχετική ενημέρωση προέρχεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων και από την Ελληνική Αστυνομία ως προς τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις πρόληψης κινδύνων σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από μεταβολές στη στάθμη ή την παροχή των υδάτων.