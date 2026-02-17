Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει την προμήθεια ακουστικών βαρηκοΐας για ασφαλισμένους με διαπιστωμένη απώλεια ακοής, συνήθως μεταξύ 50dB και 80dB. Η επιδότηση ανέρχεται σε 540 ευρώ για ένα ακουστικό ή 1.080 ευρώ για δύο, με δυνατότητα ανανέωσης ανά τετραετία.

Δικαιούχοι είναι παιδιά και έφηβοι, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή άνω του 67%, καθώς και ενήλικες με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις ΩΡΛ. Επιπλέον, τα παιδιά μπορούν να λάβουν πρόσθετη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Παιδείας.

Βασικές πληροφορίες δικαιούχων και επιδότησης

Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ: Απαραίτητη είναι η ηλεκτρονική γνωμάτευση από ιατρό ΩΡΛ δημόσιου νοσοκομείου ή συμβεβλημένου ιατρού, που πιστοποιεί την ανάγκη χρήσης ακουστικού.

Παιδιά και έφηβοι κάτω των 16 ετών: Δικαιούνται αντικατάσταση ακουστικών κάθε χρόνο, εφόσον η βαρηκοΐα υπερβαίνει τα 50dB και παρουσιάζει επιδείνωση.

Πρόσθετη επιδότηση για μαθητές: Οι μαθητές δημοσίων ή ιδιωτικών σχολείων μπορούν να λάβουν επιπλέον ενίσχυση έως 1.500 ευρώ για ένα ακουστικό ή 3.000 ευρώ για δύο, μέσω του Υπουργείου Παιδείας.

Μεγάλη βαρηκοΐα: Σε περιπτώσεις απώλειας άνω των 80dB-90dB, η επιδότηση καλύπτει δύο ακουστικά για αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα.

Άτομα με αναπηρία: Όσοι διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω λόγω κώφωσης ή βαρηκοΐας δικαιούνται ειδικό επίδομα.

Διαδικασία χορήγησης

Η διαδικασία για την αποζημίωση περιλαμβάνει:

1. Ραντεβού με ιατρό ΩΡΛ για διάγνωση της βαρηκοΐας.

2. Έκδοση ηλεκτρονικής γνωμάτευσης.

3. Δοκιμή ή αγορά ακουστικού σε εξειδικευμένο κέντρο.

4. Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση.

Η επιδότηση ανανεώνεται συνήθως κάθε τέσσερα χρόνια για τους ενήλικες ασφαλισμένους.