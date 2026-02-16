Ρόμπερτ Ντιβάλ: Ο σπουδαίος ηθοποιός του αμερικανικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη ερμηνειών που σφράγισαν την ιστορία της έβδομης τέχνης.

Με καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερα από εξήντα χρόνια, ο Ντιβάλ υπήρξε μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε δεκάδες ταινίες που καθόρισαν ολόκληρες εποχές. Από τον «Νονό» και το «Αποκάλυψη Τώρα» έως τον «Δικαστή», οι ρόλοι του ανέδειξαν την ποικιλία και το βάθος της υποκριτικής του τέχνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της συζύγου του, ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στο σπίτι τους στο Μίντελμπεργκ της Βιρτζίνια. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους θαυμαστές του παγκοσμίως.

Από τον «Νονό» έως το «Αποκάλυψη Τώρα»

Γνωστός για την ικανότητά του να αποδίδει χαρακτήρες με πειστικότητα και ανθρωπιά, ο Ντιβάλ διακρίθηκε τόσο σε υποστηρικτικούς όσο και σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ο Τομ Χέιγκεν στον «Νονό» (1972–74) του Φράνσις Φορντ Κόπολα αποτέλεσε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ρόλους του, χαρίζοντάς του ευρεία αναγνώριση και καθιερώνοντάς τον στο διεθνές στερέωμα.

Στο «Αποκάλυψη Τώρα» (1979), επίσης σε σκηνοθεσία Κόπολα, υποδύθηκε τον Αντισυνταγματάρχη Μπιλ Κίλγορ, έναν αξιωματικό Πεζοναυτών με έντονη παρουσία, προσφέροντας μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του πολεμικού κινηματογράφου.

Διακρίσεις και μεταγενέστερες επιτυχίες

Στο «The Judge» (2014) ενσάρκωσε τον Δικαστή Τζόζεφ Πάλμερ, ρόλο που του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του αξία.

Στο «Tender Mercies» (1983), όπου υποδύθηκε τον Μακ Σλέτζ, έναν πρώην σταρ της κάντρι που προσπαθεί να ξαναβρεί τον εαυτό του, απέσπασε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Ιδιαίτερη θέση στην πορεία του έχει και η μίνι σειρά «Lonesome Dove» (1989), για την οποία προτάθηκε για βραβείο Έμμυ. Από το «To Kill a Mockingbird» (1962) και το «MASH*» (1970) μέχρι το «The Great Santini» (1979), το «The Natural» (1984) και το «Days of Thunder» (1990), ο Ντιβάλ απέδειξε την ευρύτητα του ταλέντου του.

Η δημιουργική του πλευρά

Στη δεκαετία του 1990, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ παρουσίασε και τη δημιουργική του πλευρά με το «The Apostle» (1997), όπου εκτός από πρωταγωνιστής, υπήρξε και σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Η ερμηνεία του του χάρισε ακόμη μία υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Οι εμβληματικοί ρόλοι του αποτυπώνουν την ποικιλία και το βάθος της υποκριτικής του τέχνης, καθιστώντας τον έναν από τους πιο πολυσχιδείς και σεβαστούς ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου.