Πρόκειται για ένα πιάτο που ξεκίνησε από την Ιταλία, ωστόσο πλέον τρώγεται σε ολόκληρο τον πλανήτη! Πρόκειται για ένα πιάτο εύκολο και γρήγορο να φτιαχτεί, με απεριόριστες παραλλαγές και φυσικά αρκετά φθηνό!

Φυσικά αναφερόμαστε στα ζυμαρικά, τα οποία μπορεί θα τα συναντήσουμε σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη κι αν βρεθούμε, είτε ως συνοδευτικό, είτε ως το κυρίως γεύμα!

Κι όμως κάποιοι… τρώμε τα μακαρόνια λάθος, σύμφωνα με τους Ιταλούς

Παρ’ όλα αυτά, όπως αποδεικνύεται, πάρα πολλοί άνθρωποι τρώνε «λάθος» τα ζυμαρικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι Ιταλοί.

Αν είστε «μακαρονάς», πρέπει να ξέρετε ότι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείτε κουτάλι για να τα φάτε, παρόλο που πολλοί άνθρωποι συχνά επιλέγουν να στριφογυρίζουν τα ζυμαρικά τους πριν τα φάνε.

Κάτι που κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες!

Ένας γνωστός ιταλικός λογαριασμός στο TikTok, στον οποίο σατιρίζουν διάφορα ιταλικά στερεότυπα, «αποκάλυψε» τον τρόπο που θα πρέπει να τρώτε τα μακαρόνια σας, αν θέλετε να τα τρώτε σαν πραγματικοί Ιταλοί.

Αν θέλετε να απολαύσετε τα μακαρόνια σας όπως οι Ιταλοί, υπάρχει ένας βασικός κανόνας: πετάξτε το κουτάλι!

Στην Ιταλία, η χρήση κουταλιού για τα μακαρόνια θεωρείται «ασέβεια» και ακόμη και «ιεροσυλία», όπως επισημαίνουν οι γνώστες της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας.

Σε σχετικό βίντεο αναφέρονται οι βασικοί κανόνες: «Κανόνας 1: Δεν χρειάζεσαι κουτάλι. Κανόνας 2: Μην κόβεις τα μακαρόνια – το μαχαίρι είναι περιττό. Κανόνας 3: Τοποθέτησε το πιρούνι στον πάτο του πιάτου και στριφογύρισε γύρω γύρω».

Με λίγα λόγια, το μυστικό της ιταλικής μακαρονάδας βρίσκεται στην απλότητα και στη σωστή τεχνική με το πιρούνι.

Έγινε viral

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral, προκαλώντας πληθώρα σχολίων για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες προτιμούν να τρώνε τα ζυμαρικά τους. Πολλοί εξομολογήθηκαν τις συνήθειές τους, ενώ άλλοι εξέφρασαν έκπληξη για όσους χρησιμοποιούν συνεχώς μαχαίρια και κουτάλια.

Ένας χρήστης σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιούν και κουτάλι», επισημαίνοντας τις διαφορετικές γαστρονομικές παραδόσεις.

Άλλος σχολίασε με απορία: «Ποιος χρησιμοποιεί μαχαίρια;», ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Είμαι ο μόνος που χρησιμοποιεί κουτάλι για να γυρίσει τα μακαρόνια;»

Η διαδικτυακή συζήτηση δείχνει πώς ακόμη και οι πιο απλές καθημερινές συνήθειες, όπως το φαγητό, μπορούν να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις και να γίνουν αντικείμενο viral ενδιαφέροντος.