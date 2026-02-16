Δήλωση για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο «φως» από την εκτέλεση των 200 από τους ναζί στην Καισαριανή έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η δήλωση Κακλαμάνη

«Η Βουλή δεν έχει καμία δουλειά είναι δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστολή Τσίπρα έχει κάνει λάθος, το ίδρυμα της Βουλής δεν έχει προϋπολογισμό, η βουλή έχει προϋπολογισμό για αυτά. Αντίστοιχη επιστολή (σωστή) έστειλε τώρα και το ΚΚΕ. Εγώ θα ζητήσω την πέμπτη να με εξουσιοδοτήσει η Διάσκεψη των προέδρων ώστε: Να ελέγξουμε την γνησιότητα φωτογραφιών. Υπάρχει νόμος διεθνής που απαγορεύει σε αυτή την πλατφόρμα να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου. Αν δεν υπάρχει τέτοιο κώλυμα η Βουλή θα προσπαθήσει να τις πάρει».

Ο Δήμος Καισαριανής για τον βανδαλισμό στο Μνημείο των 200 εκτελεσθέντων

Την ίδια ώρα τον βανδαλισμό του μνημείου όπου αναγράφονται τα ονόματα των 200 εκτελεσθέντων από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής την Πρωτομαγιά του 1944 καταδικάζει, με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Καισαριανής και τονίζει πως η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση και στην αναβάθμιση του ιστορικού τόπου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η δημοτική Αρχή καταδικάζει τις υλικές φθορές που προκλήθηκαν στο Μνημείο των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, στη μοναδική μαρμάρινη πλάκα που ανέφερε το γεγονός της εκτέλεσης την Πρωτομαγιά του 1944.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση των ιστορικών φωτογραφιών που έχουν προκαλέσει ρίγος συγκίνησης για την ηρωική παλικαρίσια στάση των 200 κομμουνιστών ηρώων οι οποίοι στάθηκαν όρθιοι στο εκτελεστικό απόσπασμα».

«Η ιστορική μνήμη δεν σβήνει όσο κι αν ενοχλεί κάποιους! Η δημοτική Αρχή θα προβεί στην αποκατάσταση των φθορών και θα πρωτοστατήσει με όλες της τις δυνάμεις στην ανάδειξη και αναβάθμιση του ιστορικού αυτού τόπου, κόντρα σε όλους όσους εμποδίζουν την απόδοση της ιστορικής μνήμης», προσθέτει η Δήμος Καισαριανής.

Νωρίτερα, με άλλη ανακοίνωση για τις φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν, ο δήμαρχος Καισαριανής, Ηλίας Σταμέλος, ζήτησε «…με ευθύνη του κράτους τα ντοκουμέντα αυτά να αποκτηθούν και να αποδοθούν εκεί που ανήκουν, στο μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής, στον Δήμο Χαϊδαρίου, καθώς και στο ΚΚΕ που μέσα από τις γραμμές του αγωνίστηκαν και έπεσαν με υψωμένη τη γροθιά τους, για να έχει πρόσβαση ο λαός και η νεολαία μας».