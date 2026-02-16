Μια κλοπή με τη μέθοδο του «ριφιφί» σημειώθηκε σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας στην Ελευσίνα, όπως διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας (16/02) από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες, σε αδιευκρίνιστο χρόνο, προχώρησαν σε διάρρηξη ανοίγοντας τρύπα στον τοίχο του εργαστηρίου, που βρίσκεται επί της εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου. Στη συνέχεια έκοψαν τα κάγκελα και έσπασαν τη τζαμαρία, αποκτώντας πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου.

Αφού παραβίασαν το χρηματοκιβώτιο, οι δράστες αφαίρεσαν τιμαλφή και κοσμήματα μεγάλης αξίας, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά στον ιδιοκτήτη.

Η Ασφάλεια έχει αναλάβει την έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν ίχνη ή κινήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.