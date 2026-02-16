Επιχείρηση προληπτικής εκκένωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στον Ταΰγετο, στις περιοχές που επλήγησαν από κατολισθήσεις και καθιζήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Τον συντονισμό είχε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Παντελής Δρούγας, με τη συνδρομή της Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών Μεσσηνίας και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετείχε και η Δημοτική Αστυνομία υπό τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κώστα Παπαδάκη. Όπως αναφέρει το messinialive.gr, οι λιγοστοί κάτοικοι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι, ενημερώθηκαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν για προληπτικούς λόγους.

Ο Δήμος Καλαμάτας εξασφάλισε τη δυνατότητα προσωρινής διαμονής στα «Σπιτάκια» Αλαγονίας, έως ότου υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Σύμφωνα με τις αρχές, οι περισσότεροι κάτοικοι είχαν ήδη απομακρυνθεί από χθες, με τη βοήθεια συγγενών που μερίμνησαν για τη φιλοξενία τους στα σπίτια τους. Η διαδικασία εκκένωσης ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα.

Το Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες από κλιμάκιο μηχανικών του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και να καταγραφούν οι ζημιές. Το φαινόμενο παραμένει σε εξέλιξη, καθώς το έδαφος έχει κορεστεί από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή, ενώ η Περιφέρεια βρίσκεται σε Red Code συναγερμό, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.