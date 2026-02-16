Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας της Ελλάδας, Τζαβέντ Ασλάν. Η περίπτωσή του μάλιστα είναι μία από τις 33 υποθέσεις για τις οποίες έχει γίνει ανάκληση ασύλου μόλις τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οι ανακλήσεις πραγματοποιούνται αυστηρά στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και αφορούν περιπτώσεις όπου το πρόσωπο συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας, αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία κατόπιν τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης ή όταν έχει επέλθει ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών στη χώρα καταγωγής και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για τους οποίους είχε χορηγηθεί διεθνής προστασία.

Πηγές του υπουργείου τόνιζαν στα ΝΕΑ πως δε συντρέχουν λόγοι διατήρησης του ασύλου για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άλλωστε, για την Ελλάδα πλέον το Πακιστάν είναι ασφαλής χώρα, κάτι που δεν ίσχυε το 2021 όταν ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας είχε πάρει άσυλο.

Είναι ενδεικτικό πως μόνο το 2025 καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, αριθμός που υπερβαίνει πολλαπλάσια το σύνολο ολόκληρης της επταετίας 2013–2020.