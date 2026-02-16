Αφρικανική σκόνη κάλυψε μεγάλο μέρος της χώρας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, προκαλώντας αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα και περιορίζοντας την ορατότητα σε πολλές περιοχές.

Το φαινόμενο ήταν ιδιαίτερα έντονο στην Κρήτη, όπως καταγράφεται στις δορυφορικές εικόνες που επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οι εικόνες αποτυπώνουν την εκτεταμένη μεταφορά σκόνης από τη βόρεια Αφρική προς το νησί.

Δορυφορικά δεδομένα και παρατηρήσεις

Η πρώτη δορυφορική εικόνα, προερχόμενη από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, παρουσιάζει σε περιφερειακή κλίμακα τη ζώνη αφρικανικής σκόνης που κινήθηκε προς την Κρήτη.

Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, προσφέρει υψηλής χωρικής ανάλυσης απεικόνιση του φαινομένου. Αναδεικνύει με λεπτομέρεια τη δομή και την πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω και γύρω από το νησί το μεσημέρι της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις στην Κρήτη

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφτασαν τα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Η τιμή αυτή αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή, επιβεβαιώνοντας την ένταση του επεισοδίου και την ανάγκη προσοχής για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.