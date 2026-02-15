Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της Σερίφου, προειδοποιώντας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την περιοχή του Λιβαδιού και καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις παράκτιες ζώνες.

Σύμφωνα με το μήνυμα, «λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή Λιβάδι νήσου Σερίφου, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες στις παράκτιες περιοχές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία προκαλεί ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις, με κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε χαμηλά σημεία του νησιού.