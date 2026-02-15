Τα μικρά αυτοκίνητα μπορεί να αποτελούν τον αδύναμο κρίκο στην αγορά αυτοκινήτου, όμως υπάρχουν προτάσεις σε αυτή την κατηγορία στην Ελληνική αγορά που αποτελούν δέλεαρ για τους υποψήφιους αγοραστές που έχουν στρέψει την προσοχή τους σε εκδόσεις με κριτήριο το κόστος κτήσης. Το νέο Fiat Pandina, το Leapmotor T03 της Κινεζικής εταιρείας, το Dacia Sandero αλλά και το καθιερωμένο Kia Picanto αποτελούν την «ασπίδα» περιφρούρησης των μοντέλων με οικονομικές τιμές, σε μια αγορά όπου οι τιμές των αυτοκινήτων έχουν γίνει απλησίαστες.

Σε αυτό το πεδίο τα τέσσερα μοντέλα δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα μεγαλύτερα «αδελφάκια» τους στον τομέα των επιδόσεων και των ανέσεων που μπορούν να προσφέρουν. Ειδικότερα, το νέο Fiat Pandina κοστίζει από 15.490 ευρώ στην εφαλτήρια εκδοχή του με επαρκή εξοπλισμό σε άνεση και τεχνολογία. Στο μικρό ιταλικό μοντέλο ξεχωρίζει το πακέτο συστημάτων ADAS που περιλαμβάνει αυτόματο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης στην λωρίδα, ανίχνευση κόπωσης οδηγού και υποβοήθηση τήρησης του ορίου ταχύτητας.

Το ατού του βρίσκεται κάτω από το καπό του όπου δεσπόζει ένας υβριδικός κινητήρας βενζίνης που αποδίδει 65 ίππους και διακρίνεται για την οικονομία καυσίμου που επιτυγχάνει. Ταυτόχρονα το αυτοκίνητο πόλης εκπέμπει πολύ χαμηλούς ρύπους ώστε να έχει μηδενικά τέλη κυκλοφορίας και ελεύθερη καθημερινή πρόσβαση στο Δακτύλιο.

To επόμενο μικρό μοντέλο που ανήκει στην κατηγορία των αυτοκινήτων που κοστίζουν στην περιοχή των 15 χιλιάδων ευρώ είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor T03.

Συνυπολογίζοντας δε, την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και την έκπτωση της εταιρείας η τιμή του ορίζεται στα 15.900 ευρώ. Το Leapmotor T03 κινείται από ηλεκτρικό κινητήρα με 95 ίππων, έχοντας μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 37,3 kWh και αυτονομία 265 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP. Στον αστικό κύκλο δε, το νούμερο αυτό εκτοξεύεται στα 395 χλμ. Φέρει πακέτο των 10 συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού, με ανίχνευση τυφλού σημείου και προειδοποίηση για ασφαλές άνοιγμα των θυρών.

Ένα από τα μπεστ σέλερ στην αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη, το Dacia Sandero κερδίζει σε άνεση αλλά και στη τιμή του. Το Ρουμάνικο μοντέλο στη hatchback έκδοση του κοστίζει από 15.990 ευρώ.Φέρει οικονομικό κινητήρα, τρικύλινδρο βενζίνης, 1.0 TCe των 91 ίππων. Η κατανάλωση του κυμαίνεται από 5 έως 5,5 λίτρα/100χλμ, όντας ένας οικονομικός δρομέας.

Το νέο Sandero φέρει διαφορετικά LED στα φωτιστικά σώματα εμπρός-πίσω, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες και οθόνη 10 ιντσών στο ταμπλό του για το σύστημα πολυμέσων.

Στα μικρά, προσιτά μοντέλα ανήκει και το νέο Kia Picanto, που σύμφωνα με την φίρμα κοστίζει 15.990 ευρώ. Παρά τις μικρές διαστάσεις του είναι ιδιαίτερα άνετο με χώρο για τέσσερις επιβάτες. Έχει έναν ατμοσφαιρικό 1.000άρη κινητήρα που αποδίδει 68 ίππους. Η μέση κατανάλωση του ορίζεται από το εργοστάσιο στα 5,9 λίτρα/100χλμ.

Προσφέρει σημαντικά συστήματα υποβοήθησης, όπως το αυτόνομο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, ψηφιακή οθόνη οδηγού, κάμερα οπισθοπορείας, οθόνη πολυμέσων 8 ιντσών με πλοήγηση και σύστημα τηλεματικής Kia Connect με προηγμένες δυνατότητες ελέγχου σημαντικών λειτουργιών.