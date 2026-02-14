Η Εισαγγελία της Πορτογαλίας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές παρατυπίες που αφορούν την κατασκευή της κατοικίας του πρωθυπουργού Luís Montenegro, στην πόλη Espinho, στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Expresso και επιβεβαιώθηκαν στο πρακτορείο EFE από το πορτογαλικό Υπουργείο Δημόσιας Δίωξης, η υπόθεση εξετάζεται από το Περιφερειακό Τμήμα Έρευνας και Ποινικής Δράσης του Πόρτο.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η διαδικασία βρίσκεται υπό καθεστώς απορρήτου και δεν μπορούν να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες.

Δεύτερη έρευνα για το ίδιο ακίνητο

Πρόκειται για τη δεύτερη έρευνα που αφορά το ίδιο ακίνητο. Το 2024 είχε τεθεί στο αρχείο προηγούμενη υπόθεση που σχετιζόταν με φερόμενα φορολογικά οφέλη από την ανακαίνιση της κατοικίας. Η αρχική διερεύνηση είχε ξεκινήσει το 2023, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, με την Εισαγγελία να καταλήγει τότε ότι δεν εντοπίστηκαν «παράνομες παρεμβάσεις στη διαδικασία λήψης αποφάσεων».

Ωστόσο, σύμφωνα με την Expresso, η νέα έρευνα εξετάζει «από διαφορετική οπτική» την υπόθεση, εστιάζοντας στην ίδια την κατασκευή του κτιρίου. Συγκεκριμένα, διερευνάται ενδεχόμενη απόκλιση μεταξύ του πραγματικού κόστους των εργασιών και των ποσών που εμφανίζονται στα τιμολόγια — ζήτημα που θα μπορούσε να εγείρει υπόνοιες φορολογικής απάτης.

Όπως αναφέρεται, δύο επιχειρηματίες -ο κατασκευαστής της εξαώροφης κατοικίας και ο υπεύθυνος για την κατεδάφιση του προηγούμενου κτιρίου- κλήθηκαν και κατέθεσαν ενώπιον των αρχών τον Ιανουάριο.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας φέρεται να εξετάζεται και τεκμηρίωση που δεν είχε παραδοθεί στην αστυνομία κατά την πρώτη υπόθεση. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός φέρεται να δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν είχαν ζητηθεί τότε από τις αρχές.

Η εξέλιξη της υπόθεσης παρακολουθείται στενά στο πολιτικό σκηνικό της Πορτογαλίας, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει το δημόσιο διάλογο γύρω από τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων υποθέσεων από πολιτικά πρόσωπα.