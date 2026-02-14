Το φετινό καλοκαίρι θα είναι κομβικό για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μένει ελεύθερος από τους Λος Άντζελες Λέικερς. Παρά τα 41 του χρόνια, ο «Βασιλιάς» συνεχίζει να εντυπωσιάζει, έχοντας μόλις πρόσφατα γίνει ο γηραιότερος παίκτης με triple-double στο NBA.

Σύμφωνα με τον Τιμ ΜακΜάχον του ESPN, υπάρχει έντονη φημολογία για επιστροφή στο αγωνιστικό σπίτι του, τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, για μια τρίτη και τελευταία θητεία. Το ενδιαφέρον φαίνεται αμοιβαίο, με στόχο να ολοκληρώσει την καριέρα του με μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία στο Οχάιο.

Στους Καβαλίερς, ο ΛεΜπρόν έχει ήδη γράψει χρυσές σελίδες, κατακτώντας το πρωτάθλημα του 2016 και δημιουργώντας θρυλικές στιγμές με παίκτες όπως οι Ντόνοβαν Μίτσελ, Τζέιμς Χάρντεν και Τζάρετ Άλεν. Το ενδεχόμενο επανασύνδεσης μοιάζει πλέον πιο πιθανό από ποτέ.