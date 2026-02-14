Δημοφιλή
Γιασικεβίτσιους και Ομπράντοβιτς διασκέδασαν μαζί στα μπουζούκια (vid)
Μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε επί του Παναθηναϊκού, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απόλαυσαν τη νύχτα στα μπουζούκια.
Ολυμπιακός: Επανέρχεται ο Νιλικίνα – Διαθέσιμος για το Final 8 του Κυπέλλου
Ο Φρανκ Νιλικίνα επιστρέφει στη λίστα των ξένων του Ολυμπιακός για την κανονική περίοδο της GBL, έπειτα από τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ. Ο Γάλλος γκαρντ θα είναι κανονικά διαθέσιμος για το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο, με τον προπονητή Γιώργος Μπαρτζώκας να ορίζει την οκτάδα των ξένων παικτών για τις εγχώριες διοργανώσεις. […]
Ισραηλινά ΜΜΕ: «Οι παίκτες της Χάποελ ζήτησαν την απομάκρυνση του Ιτούδη»
Χαμός στην Χάποελ Τελ Αβίβ, αφού πέρα από το αγωνιστικό ντεφορμάρισμα, φαίνεται πως και οι σχέσεις του Δημήτρη Ιτούδη με τους παίκτες του έχουν φτάσει στο απροχώρητο...
NBA: Η σεζόν τελειώνει πρόωρα για τον Ζακ ΛαΒίν λόγω χειρουργείου
Ο Ζακ ΛαΒίν θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια της σεζόν, καθώς θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί χέρι μετά τη διακοπή για το All-Star Game, όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Κρις Χέινς. Ο σταρ των Σακραμέντο Κινγκς είχε φέτος μέσο όρο 19,2 πόντους ανά αγώνα, με ποσοστά 48% στα σουτ από το πεδίο και 39% […]