Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης προχώρησαν στη σύλληψη ενός 30χρονου οδηγού μηχανής, ο οποίος κινούνταν με ταχύτητα 152 χλμ/ώρα στον Περιφερειακό της πόλης.

Ο οδηγός παραβίασε το ανώτατο όριο των 60 χλμ/ώρα, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τη δική του ασφάλεια, όσο και των υπολοίπων χρηστών του οδικού δικτύου. Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων της Τροχαίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, στην ίδια περιοχή συνελήφθη και μια 40χρονη οδηγός από την Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό της υπό την επήρεια μέθης.

Οι δύο συλλήψεις εντάσσονται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η Τροχαία για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας στη Θεσσαλονίκη.