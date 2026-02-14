Κατάρρευση τοίχου σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 στη γειτονιά της «Κρεμάλας» στη Μεσσήνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους. Το περιστατικό οφείλεται στην έντονη βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τοίχος κατοικημένου σπιτιού στην οδό Παπαφλέσσα κατέρρευσε γύρω στις 5 το απόγευμα. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς οι ένοικοι απουσίαζαν και κανείς δεν περνούσε από το σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και συνεργεία του Δήμου Μεσσήνης. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα.

Όπως έγινε γνωστό, το Σάββατο αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των μπάζων, ενώ θα αποφασιστούν και οι περαιτέρω ενέργειες για την άρση της επικινδυνότητας στο σημείο.