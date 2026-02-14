Τα δρομολόγια του Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων δεν θα πραγματοποιηθούν και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train. Συγκεκριμένα, ακυρώνονται τα δρομολόγια 1330 και 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) καθώς και 1331 και 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό), λόγω συνέχισης των εργασιών απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή.

Όπως είχε διαπιστωθεί κατά την επιθεώρηση της γραμμής, φερτά υλικά είχαν καταλήξει στη σιδηροδρομική υποδομή εξαιτίας κατολίσθησης. Η σχετική ενημέρωση προήλθε από τον Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.

«Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.