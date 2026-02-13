Η αερόβια άσκηση και γενικότερα η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να αποτελούν έναν από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης και άγχους, σύμφωνα με μια εκτενή ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στο British Journal of Sports Medicine. Η μελέτη συγκέντρωσε δεδομένα από εκατοντάδες έρευνες με δεκάδες χιλιάδες συμμετέχοντες.

Η ανάλυση έδειξε ότι όλες οι μορφές άσκησης – αερόβια, προπόνηση αντίστασης και πρακτικές σώματος-νου όπως η γιόγκα – ήταν «συγκρίσιμες με ή ξεπερνούσαν τις παραδοσιακές φαρμακολογικές ή ψυχολογικές παρεμβάσεις» για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων ψυχικής υγείας. Τα πιο έντονα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε νεαρούς ενήλικες 18 έως 30 ετών και σε γυναίκες μετά τον τοκετό.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που είχαν δημοσιευθεί έως τον Ιούλιο 2025. Για την κατάθλιψη, αξιολόγησαν 57 μετα-αναλύσεις που περιλάμβαναν 800 επιμέρους μελέτες και 57.930 συμμετέχοντες ηλικίας 10 έως 90 ετών. Για το άγχος, ανέλυσαν 24 μετα-αναλύσεις με 258 μελέτες και 19.368 συμμετέχοντες ηλικίας 18 έως 67 ετών.

Η εποπτευόμενη ομαδική αερόβια άσκηση παρείχε τα μεγαλύτερα οφέλη, πιθανώς χάρη στη δομή και την κοινωνική αλληλεπίδραση που προσφέρει. Για το άγχος, τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα έως οκτώ εβδομάδων με χαμηλής έντασης δραστηριότητα αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικά.

«Δεδομένης της αποδοτικότητας κόστους, της προσβασιμότητας και των πρόσθετων ωφελειών για τη σωματική υγεία, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν τις δυνατότητες της άσκησης ως σημαντική παρέμβαση, ιδιαίτερα όπου οι παραδοσιακές θεραπείες ψυχικής υγείας είναι λιγότερο διαθέσιμες ή αποδεκτές», σημείωσαν οι συγγραφείς της μελέτης.

Επισημάνσεις και προειδοποιήσεις ειδικών

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, ειδικοί προτρέπουν σε προσοχή όσον αφορά τη σύγκριση της άσκησης με τη φαρμακοθεραπεία ή την ψυχοθεραπεία. Ο Δρ. Brendon Stubbs, κλινικός λέκτορας στο King’s College του Λονδίνου, επισήμανε ότι η ανασκόπηση «δεν περιλαμβάνει άμεσες συγκριτικές μελέτες με τη φαρμακοθεραπεία ή την ψυχοθεραπεία» και ότι το 87% των μετα-αναλύσεων αξιολογήθηκαν ως χαμηλής ή κρίσιμα χαμηλής ποιότητας.

«Το βασικό μήνυμα προς το κοινό ή τα άτομα με άγχος ή κατάθλιψη είναι ότι η άσκηση είναι μια αξιόπιστη, επιστημονικά τεκμηριωμένη επιλογή που μπορεί να συνυπάρχει με τη φαρμακευτική αγωγή και τις ψυχοθεραπείες», δήλωσε ο Δρ. Stubbs.

Η Καθηγήτρια Anna Whittaker του Πανεπιστημίου του Stirling υπογράμμισε ότι οι ασθενείς πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους γιατρούς τους πριν τροποποιήσουν τη θεραπεία τους. «Η παραδοσιακή φαρμακευτική αγωγή και οι ψυχοθεραπείες μπορούν να είναι εξίσου χρήσιμες για ορισμένα άτομα και δεν θα πρέπει να διακόπτονται χωρίς ιατρική καθοδήγηση», ανέφερε.