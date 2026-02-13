Την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιεί από χθες ο υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Άντις Σάλα, με βασικό ζητούμενο, όπως εξηγεί σε σημερινό του άρθρο που δημοσιεύει η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», την ενίσχυση της γεωργικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη υπουργού με το εν λόγω χαρτοφυλάκιο από τα Τίρανα στην Αθήνα, σε ένα μομέντουμ, δε, που η αλβανική γεωργία θέτει τις αναγκαίες βάσεις προκειμένου να μπει στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και την ώρα που η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται ακόμα τα μαθήματά της από την πρόσφατη κρίση με τον αγροτικό τομέα στο επίκεντρο.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος ο 38χρονος υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Αλβανίας στα «ΝΕΑ», οι βασικές στοχεύσεις όσον αφορά την τριήμερη επίσκεψή του (12-14/2) στην Αθήνα αφορούν πρώτον, την αύξηση του όγκου των διμερών εμπορικών ανταλλαγών, δεύτερον, την εμβάθυνση της θεσμικής συνεργασίας για την ευθυγράμμιση με πολιτικές και κανονισμούς της ΕΕ και, τρίτον, τη λήψη τεχνογνωσίας μέσω της αξιοποίησης αποδεδειγμένων πρακτικών της Ελλάδας κατά την εφαρμογή Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Η πρώτη μέρα της τριήμερης αποστολής του Άντις Σάλα στην Αθήνα, περιλάμβανε επισκέψεις σε αλβανικές επιχειρήσεις, συναντήσεις με μέλη της αλβανικής διασποράς, επαφές με εκπροσώπους της επιχειρηματικής αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα και ένα τετ α τετ με τον πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η σημερινή ατζέντα επαφών ξεκινά στις 11:00 με διμερή συνάντηση στο ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον Έλληνα ομόλογό του, Κωνσταντίνο Τσιάρα και συνεχίζεται στις 12.30 με μια στάση στη βουλή για συνομιλίες με την επικεφαλής της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Φωτεινή Αραμπατζή. Αμέσως μετά, ο Άλβανός υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει δεκτός στο ελληνικό ΥΠΕΞ από τον υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, αρμόδιο για ζητήματα Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας και αργότερα θα επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για μια συνάντηση, μεταξύ άλλων, με τον πρόεδρο του φορέα, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Με φόντο τις επαφές του στην ελληνική πρωτεύουσα και τους στόχους που θέλει να επιτύχει, κυρίως μέσω της εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε ζητήματα του χαρτοφυλακίου του, ο Άντις Σάλα μίλησε στα «ΝΕΑ» τόσο για τις ελληνοαλβανικές σχέσεις όσο και για τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης.

«Οι αλβανο-ελληνικές σχέσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται με θετικό πνεύμα, βασισμένες στα κοινά στρατηγικά μας συμφέροντα, τη στενή μας συνεργασία στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και την ευρωπαϊκή μας προοπτική», σημείωσε ο Αλβανός υπουργός.

«Όσον αφορά τις κοινές προκλήσεις, η κλιματική αλλαγή τις καθιστά πιο συχνές και πιο δαπανηρές: ξηρασίες και καύσωνες, πίεση στους υδάτινους πόρους και τα συστήματα άρδευσης, πυρκαγιές, διάβρωση και ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς και η αυξανόμενη εξάπλωση φυτικών και ζωικών ασθενειών και παρασίτων. Η γεωγραφική εγγύτητα και οι κλιματικές ομοιότητες μεταξύ ορισμένων ελληνικών και αλβανικών περιοχών μάς παρέχουν ένα πλεονέκτημα: την ανάπτυξη κοινών και έγκαιρων λύσεων για τη διαχείριση των υδάτων, την κλιματικά έξυπνη γεωργία, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τη βιοασφάλεια και την προσαρμογή στην παραγωγή. Ο στόχος είναι σαφής: η προστασία των εισοδημάτων των αγροτών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της γεωργικής παραγωγής και στις δύο χώρες», τονίζει ο ίδιος.

Με καταγεγραμμένο το πού στοχεύουν τα Τίρανα όσον αφορά τον σχεδιασμό της αγροτικής τους πολιτικής με ορίζοντα την ένταξη στην ΕΕ, ο Άντις Σάλα ολοκληρώνει αύριο την πρώτη του αποστολή στην Αθήνα με γεύμα εργασίας που θα έχει με εκπροσώπους του ελληνικού αγροτικού και αγροεπιχειρηματικού τομέα.

Η συνεργασία του, ωστόσο, με την ελληνική πλευρά θα συνεχιστεί καθώς, όπως αναφέρει στο σημερινό του άρθρο στα «ΝΕΑ», απο την Αθήνα αναμένει καθοριστική υποστήριξη στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την ΕΕ εντός των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων με επίκεντρο τα τρία κεφάλαια του δικού του χαρτοφυλακίου.