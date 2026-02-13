Το «ελληνικό FBI», δηλαδή η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει εξαρθρώσει περισσότερα από 180 κυκλώματα σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος μέσα στους πρώτους 16 μήνες λειτουργίας του. Η συνολική οικονομική ζημιά που προκάλεσαν τα κυκλώματα αυτά σε πολίτες και Δημόσιο εκτιμάται ότι αγγίζει τα 364 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπηρεσία κατάφερε να συλλέξει κρίσιμα στοιχεία και μαρτυρίες, οδηγώντας στη δίωξη 3.312 δραστών. Από αυτούς, 2.228 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 618 προφυλακίστηκαν. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού και 718 οχήματα.

Η ΔΑΟΕ έχει αναλάβει υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του οργανωμένου εγκλήματος: από διακίνηση ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων έως απάτες στα πρατήρια καυσίμων, ληστείες, εκβιασμούς και υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής πίσω από εικονικές επιχειρήσεις.

Η βεβαιωμένη ζημία για πολίτες, Δημόσιο και επιχειρήσεις ανέρχεται σε 47,7 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, ανώτεροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. υπολογίζουν ότι το πραγματικό κόστος ξεπερνά τα 161,3 εκατομμύρια για το κράτος, τα 131,2 εκατομμύρια για τους πολίτες και τα 18,5 εκατομμύρια για τις επιχειρήσεις.

Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ

Ανάμεσα στις 11 πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις που οδήγησε στη Δικαιοσύνη το «ελληνικό FBI» περιλαμβάνεται η πρόσφατη εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στην Αττική. Συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ εντοπίστηκαν 36 κλεμμένα οχήματα και παράνομο όφελος άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ΔΑΟΕ είχε εξαρθρώσει το κύκλωμα των «τσιγαράδων», που παρασκεύαζε και εμπορευόταν λαθραία καπνικά προϊόντα. Εντοπίστηκαν τρεις πλήρως εξοπλισμένοι χώροι παραγωγής, 14,5 εκατομμύρια τσιγάρα και 20 τόνοι καπνού. Συνελήφθησαν 26 μέλη, ενώ κατηγορούνται επιπλέον 13.

Ανάλογο κύκλωμα είχε διαλυθεί και το 2025 με 47 συλλήψεις και δίωξη σε 106 άτομα. Η ζημία για το Δημόσιο από διαφυγόντες φόρους υπολογίζεται στα 9,8 εκατομμύρια ευρώ.

Απάτες σε πρατήρια καυσίμων

Το «ελληνικό FBI» ξεκίνησε το 2026 με την εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε καταναλωτές σε πρατήρια υγρών καυσίμων, παραδίδοντας μικρότερες ποσότητες καυσίμου μέσω παράνομου λογισμικού. Εντοπίστηκαν 20 πρατήρια, σφραγίστηκαν τα 16 και συνελήφθησαν 13 άτομα. Η ζημία για τους καταναλωτές υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Τον Μάρτιο του 2025, η ΔΑΟΕ είχε εξαρθρώσει δύο ακόμη κυκλώματα που χρησιμοποιούσαν το ίδιο λογισμικό. Το παράνομο πρόγραμμα είχε εγκατασταθεί σε 224 πρατήρια πανελλαδικά, προκαλώντας ζημία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθησαν 61 άτομα.

Υποθέσεις διεθνούς εμβέλειας

Σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές (DEA) και τη Γαλλία, η ΔΑΟΕ εξάρθρωσε την οργάνωση του αποκαλούμενου «Έλληνα Εσκομπάρ», που μετέφερε κοκαΐνη από τη Νότιο Αμερική στην Ευρώπη με αλιευτικά σκάφη. Κατασχέθηκαν πάνω από τέσσερις τόνοι κοκαΐνης και έγιναν 10 συλλήψεις.

Οι έρευνες της υπηρεσίας οδήγησαν επίσης στην κατάσχεση 4,76 τόνων κοκαΐνης σε θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Μαρτινίκα.

Trafficking και προστασία θυμάτων

Η ΔΑΟΕ έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση κυκλωμάτων trafficking. Τον Φεβρουάριο του 2025 εξάρθρωσε κύκλωμα μαστροπείας με 26 συλλήψεις και παρείχε προστασία σε 24 γυναίκες-θύματα. Τα μέλη του κυκλώματος διατηρούσαν οίκους ανοχής και αλλοίωναν μετρητές ρεύματος για μείωση κόστους.

Απάτες, όπλα και οικονομικά εγκλήματα

Τον Σεπτέμβριο η υπηρεσία εξάρθρωσε ομάδα που εξαπατούσε ηλικιωμένους, με λεία 538 χιλιάδες ευρώ. Οι δράστες προσποιούνταν υπαλλήλους εταιρειών και αφαιρούσαν μετρητά και κοσμήματα από κατοικίες.

Παράλληλα, εξαρθρώθηκε οργάνωση Τούρκων διακινητών όπλων με 14 συλλήψεις και κατάσχεση 172 πιστολιών. Η ΔΑΟΕ συνέδραμε και σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, πραγματοποιώντας 4 συλλήψεις.

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπηρεσία διερεύνησε 6.354 ύποπτα ΑΦΜ και εντόπισε ευρήματα σε 1.036, με ποσό προς ανάκτηση 22,7 εκατομμύρια ευρώ.

Κατασχέσεις-ρεκόρ σε πολύτιμα αγαθά και ναρκωτικά

Από τον Οκτώβριο του 2024 έως σήμερα έχουν κατασχεθεί 113 διαμάντια, 1.749 ράβδοι χρυσού, 992 κοσμήματα και πάνω από 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Επίσης, 718 οχήματα και 7.924 πολιτιστικά αγαθά, όπως αγάλματα, αρχαία αντικείμενα και εικόνες.

Στον τομέα των ναρκωτικών, η ΔΑΟΕ έχει κατασχέσει 2 τόνους και 61 κιλά κοκαΐνης, πάνω από 4 τόνους κάνναβης, 118 κιλά ηρωίνης και δεκάδες χιλιάδες ναρκωτικά δισκία. Οι επιχειρήσεις της έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην αποδυνάμωση μεγάλων κυκλωμάτων διακίνησης.

Λαθρεμπόριο και απομιμητικά προϊόντα

Η ΔΑΟΕ έχει κατασχέσει 43,4 εκατομμύρια τσιγάρα, 45,6 τόνους καπνού, 207.508 λίτρα αλκοόλ, εκατομμύρια απομιμητικά προϊόντα και μεγάλες ποσότητες καυσίμων και χημικών μειγμάτων. Επίσης, 439 πιστόλια, 150 τυφέκια και δεκάδες άλλα όπλα, μαζί με πάνω από 62.000 φυσίγγια.

Τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων της ΔΑΟΕ αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με επιτυχίες που ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.