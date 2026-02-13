Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο αποκαλύπτει τη δράση οργανωμένης συμμορίας που δρούσε με ποικίλους τρόπους.

Μία γυναίκα – δόλωμα της οργάνωσης – πλησιάζει έναν ηλικιωμένο στα Γρεβενά, υποτίθεται ότι τον γνωρίζει. Σε μια στιγμή… ταχυδακτυλουργικής κίνησης του αρπάζει την αλυσίδα που φορούσε και εξαφανίζεται.

Οι επιθέσεις της συμμορίας καταγράφονται μέσα από βίντεο ντοκουμέντα και μαρτυρίες: Κλοπές ακόμα και στη μέση του δρόμου, όπως στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, σπασμένα παρμπρίζ για να αρπάξουν τσάντες με χρήματα, εισβολές σε σπίτια και αιφνιδιαστικές επιθέσεις σε ανυποψίαστους πολίτες.

«Είχα παρκάρει το αυτοκίνητο έξω από το γυμναστήριο. Από αμέλεια είχα αφήσει την τσάντα μου, αλλά ήταν καλυμμένη με το μπουφάν. Όταν βγήκα μετά από μια ώρα, βρήκα το τζάμι σπασμένο», είπε ένα από τα θύματα.

Σε διάστημα μόλις δύο μηνών, η σπείρα χτύπησε 66 φορές, με συνολική λεία πάνω από 400.000 ευρώ.

«Πήγαινα στη λαϊκή και σταμάτησε το αυτοκίνητο. Κατέβηκε αυτή και μου λέει “Τι κάνεις, πώς είσαι;”. Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν φίλη των παιδιών», περιέγραψε άλλο θύμα.

Η συμμορία ζούσε μέσα στη χλιδή: σπορ αυτοκίνητα, ακριβά ρούχα και ξέφρενη διασκέδαση, ενώ τα μοναδικά επίσημα εισοδήματα που δήλωναν ήταν τα επιδόματα. Σε βίντεο που ανέβηκε στα social media, μέλος της οργάνωσης πυροβολεί στον αέρα.

«Ήταν επαγγελματίες. Παρά τον συναγερμό στο σπίτι, μπήκαν από το μπαλκόνι. Μου έκανε εντύπωση ότι έκαναν διαλογή στα κοσμήματα· μέσα σε 25 λεπτά είχαν φύγει», ανέφερε θύμα της συμμορίας.

Η οργάνωση δρούσε με σχέδιο, χωρισμένη σε τρεις πενταμελείς ομάδες. Οι 12 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Αλεξάνδρεια και Βέροια Ημαθίας, με τη συμμετοχή 120 αστυνομικών.