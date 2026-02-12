Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα Πέμπτη (12/2), ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν και πιστεύει, ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί τον επόμενο μήνα.

«Πρέπει να συνάψουμε συμφωνία, αλλιώς θα είναι πολύ τραυματικό, πολύ τραυματικό», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Πιστεύω ότι μπορεί να συναφθεί συμφωνία τον επόμενο μήνα» πρόσθεσε, ενώ απαντώντας σε επίμονες ερωτήσεις δημοσιογράφων, πόσο καιρό θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, είπε ότι «θα συζητάω μαζί τους όσο θέλω». Στη συνέχεια επιτέθηκε στον πρόεδρο του Ισραήλ για το γεγονός ότι δεν δίνει αμνηστία στον φίλο του, πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Ο πρόεδρος του Ισραήλ θα πρέπει να ντρέπεται για το ότι δεν έδωσε αμνηστία στον Νετανιάχου» είπε χαρακτηριστικά.

