Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει «να κάνουν κάτι πολύ σκληρό» εάν δεν υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, σε συνέντευξή του προς το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στο διαδίκτυο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα πρέπει να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Σύμφωνα με το Channel 12 και τον ιστότοπο Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να αποστείλει στη Μέση Ανατολή και δεύτερο αεροπλανοφόρο. Η πιθανή αυτή κίνηση συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με αφορμή το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την καταστολή των πρόσφατων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.