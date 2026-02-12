Εντυπωσιακές αύρες αναμένεται να φωτίσουν ξανά τον νυχτερινό ουρανό τη Δευτέρα, καθώς σημειώνεται μια ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας των τελευταίων 20 ετών.

Το φαινόμενο των βόρειων φώτων θα είναι ορατό στις περισσότερες βόρειες πολιτείες των ΗΠΑ, σύμφωνα με πρόβλεψη της υπηρεσίας, που εκτείνεται νοτιότερα έως το Μιζούρι και τη μεσοδυτική περιοχή. Ωστόσο, οι χιονοπτώσεις σε Μίσιγκαν και Μοντάνα ενδέχεται να περιορίσουν την ορατότητα.

Η NOAA ανέφερε ότι η καταιγίδα ηλιακής ακτινοβολίας είναι η εντονότερη από τον Οκτώβριο του 2003, προκαλώντας τη σημερινή γεωμαγνητική δραστηριότητα.

Η σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα, η πιο έντονη κατηγορία τέτοιων φαινομένων, ενδέχεται να διακόψει επικοινωνίες υψηλής συχνότητας στις πολικές περιοχές, δημιουργώντας «αυξημένο κίνδυνο» για πτήσεις μεγάλης απόστασης.

«Οι πιθανές επιπτώσεις περιορίζονται κυρίως σε αποστολές στο Διάστημα, στην αεροπορία και στις δορυφορικές επιχειρήσεις», ανέφερε η NOAA στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπηρεσία ενημέρωσε τη FEMA, τους διαχειριστές του ηλεκτρικού δικτύου και τους φορείς της αεροπορίας για τις καταιγίδες, ενώ βρίσκεται σε επαφή με τη NASA σχετικά με την ασφάλεια των αστροναυτών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

«Κάνουμε όλες αυτές τις κλήσεις για να διασφαλίσουμε ότι οι υπεύθυνοι των κρίσιμων τεχνολογικών υποδομών γνωρίζουν τι συμβαίνει», δήλωσε ο Σον Νταλ, συντονιστής υπηρεσίας στο Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA, σε βίντεο.

Η ένταση της αύρας προβλέπεται στο επίπεδο οκτώ της κλίμακας Kp, η οποία μετρά την ισχύ του φαινομένου από το μηδέν έως το εννέα.

Η καλύτερη ώρα για παρατήρηση είναι γύρω στα μεσάνυχτα έως τις 2 π.μ. τοπική ώρα, με καθαρό ορίζοντα προς τον βορρά.

Αιτία του φαινομένου

Η καταιγίδα και οι αύρες προέρχονται από μια ισχυρή εκτίναξη στεμματικής μάζας, δηλαδή μια τεράστια ηλιακή έκλαμψη τύπου Χ, που κατευθύνεται προς τη Γη. Οι εκλάμψεις τύπου Χ είναι οι πιο έντονες μορφές ηλιακής δραστηριότητας.

Η εκτίναξη εκδηλώθηκε την Κυριακή και αναμένεται να φτάσει στη Γη από αργά τη Δευτέρα έως τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι συνθήκες εκτιμάται ότι θα εξασθενήσουν αργότερα την Τρίτη, σύμφωνα με τη NOAA.

Η δραστηριότητα του Ήλιου

Τα βόρεια φώτα δημιουργούνται όταν σωματίδια από την ηλιακή έκλαμψη συγκρούονται με το μαγνητικό πεδίο της Γης. Οι καταιγίδες καταγράφονται σε περίοδο αυξημένης δραστηριότητας του Ήλιου, γνωστή ως φάση ηλιακού μεγίστου, που επαναλαμβάνεται κάθε 11 χρόνια.

«Κατά τη διάρκεια του ηλιακού μεγίστου, ο αριθμός των ηλιακών κηλίδων και επομένως η δραστηριότητα του Ήλιου αυξάνεται», εξήγησε ο Τζέιμι Φέιβορς, διευθυντής του Προγράμματος Διαστημικού Καιρού στα κεντρικά γραφεία της NASA.

«Αυτή η αύξηση της δραστηριότητας προσφέρει μια συναρπαστική ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το κοντινότερο άστρο μας — αλλά προκαλεί και πραγματικές επιπτώσεις στη Γη και σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα», πρόσθεσε.