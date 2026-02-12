Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν από το πρωί στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Οι ρυθμίσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.