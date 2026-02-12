Παρακολουθήστε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.
Καταδίωξη με κλεμμένη μηχανή στο κέντρο της Αθήνας – Συνελήφθη 15χρονος, τραυματίστηκε αστυνομικός
Αστυνομική καταδίωξη σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν κλεμμένη μοτοσικλέτα και προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου αναβάτη. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Αχαρνών 130, όπου οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, καθώς το δίκυκλο δεν έφερε πινακίδες και ο νεαρός κινούνταν χωρίς κράνος. Ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη συμβολή της Αχαρνών με […]
Δεν είναι μόνο για το φαγητό! Τι πραγματικά συμβολίζει η Τσικνοπέμπτη
Η Τσικνοπέμπτη είναι μία από τις πιο αγαπημένες και χαρακτηριστικές ημέρες της ελληνικής Αποκριάς. Η λέξη προέρχεται από την «τσίκνα», δηλαδή τη μυρωδιά του ψημένου κρέατος, και την «Πέμπτη», ημέρα κατά την οποία καθιερώθηκε το έθιμο. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ημέρα αφιερωμένη στο φαγητό, τη διασκέδαση και την προετοιμασία για τη Σαρακοστή που ακολουθεί. Πότε […]
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του μετρό – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2
Τραγικό περιστατικό στο Μετρό Συντάγματος σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης, όταν ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αφού έπεσε στις γραμμές του σταθμού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν αποδίδεται σε αυτοχειρία. Ο σταθμός του Συντάγματος, στη Γραμμή 2 του Μετρό, παρέμεινε εκτός λειτουργίας από τις 08:00 περίπου το πρωί. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε […]
Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για τη δολοφονία του 40χρονου – Η ερωτική αντιζηλία και το «μήλο της έριδος»
Εξιχνιάστηκε άμεσα η ανθρωποκτονία του 40χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τετάρτης (11 Φεβρουαρίου 2026) σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα στην περιοχή Καμίνια του Ηρακλείου. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, συνελήφθη ένας 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και κλοπή. Παράλληλα, συνελήφθησαν δύο ακόμη ημεδαποί, ένας 48χρονος και μία 28χρονη, σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν διώξεις […]