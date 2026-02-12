Η ΑΑΔΕ επεκτείνει το Ψηφιακό Πελατολόγιο σε νέους επαγγελματικούς κλάδους, μετά την επιτυχημένη εφαρμογή του στον χώρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Αρχής, αμέσως μετά το Πάσχα το σύστημα θα καλύψει και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκδηλώσεων.

Η επέκταση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, «μαύρου» χρήματος και υποκλοπής ΦΠΑ. Στο νέο κύμα ένταξης περιλαμβάνονται εταιρείες που διαθέτουν χώρους εκδηλώσεων – όπως αίθουσες και κτήματα – καθώς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν υπηρεσίες catering.

Με το αναβαθμισμένο σύστημα, οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν ηλεκτρονικά και άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ. Έτσι, η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις συναλλαγές και να εντοπίζει τυχόν ασυμφωνίες ή κρυφές δραστηριότητες.

Τι αλλάζει στους ελέγχους

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο λειτουργεί ως ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου κάθε επιχείρηση οφείλει να καταχωρίζει τα στοιχεία των πελατών της, τόσο πριν όσο και μετά την παροχή υπηρεσίας. Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Σε περίπτωση ελέγχου, αν διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται σε εγκατάσταση χωρίς προηγούμενη καταχώριση στο σύστημα, ο επαγγελματίας αντιμετωπίζει πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί

Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούλιο στο Ψηφιακό Πελατολόγιο έχουν ενταχθεί συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων. Οι επιχειρήσεις αυτές καταγράφουν καθημερινά, μέσω κινητών ή tablet, τα στοιχεία των οχημάτων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις τους και εκδίδουν τα αντίστοιχα παραστατικά με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες ισχύει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε όχημα που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα δεδομένα που συλλέγονται επιτρέπουν στην ΑΑΔΕ να παρακολουθεί τη ροή πελατών και να κατευθύνει τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται αποκλίσεις, διασταυρώνοντας τις πληροφορίες του Πελατολογίου με τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στο myDATA.

Απλοποίηση διαδικασιών

Στο πλαίσιο της απλούστευσης, η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών για τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ». Η απαλλαγή θα ισχύει για συμφωνητικά από την 1η Ιουλίου 2025 και αφορά αποκλειστικά τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.