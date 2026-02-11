Τα σχέδια για τη δημιουργία της αμφιλεγόμενης European Super League έλαβαν οριστικό τέλος, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με την UEFA.

Λίγες μέρες μετά την αποχώρηση της Μπαρτσελόνα από το εγχείρημα, η «βασίλισσα» έμεινε η τελευταία ομάδα που διατηρούσε ζωντανό το σχέδιο πενταετίας. Η Ρεάλ αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα των Καταλανών και ήρθε σε συμφωνία με την UEFA και την EFC, κλείνοντας έτσι το κεφάλαιο της ESL και αφήνοντας πίσω τις διενέξεις που υπήρχαν. Το πρότζεκτ πλέον μπαίνει οριστικά στο… συρτάρι.

«Η UEFA, η EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ήρθαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ύστερα από μήνες συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οη EFC και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, με σεβασμό στην αρχή της αθλητικής αξίας και με έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων, καθώς και στη βελτίωση της εμπειρίας των φιλάθλων μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Η συμφωνία επί της αρχής θα συμβάλει επίσης στην επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την European Super League, μόλις τεθεί σε εφαρμογή η τελική συμφωνία», ανέφερε στην ανακοίνωση της, η Ρεάλ Μαδρίτης.