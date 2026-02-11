Ο Χάνσι Φλικ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Βραζιλιάνο εξτρέμ για την αναμέτρηση της Πέμπτης (12/02) στο «Μετροπολιτάνο», αφού ο Ραφίνια δεν προπονήθηκε ούτε την Τρίτη, συνεχίζοντας το ατομικό του πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Στόχος του είναι να επιστρέψει το συντομότερο, με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα το παιχνίδι της LaLiga απέναντι στη Χιρόνα τη Δευτέρα (16/02). Ο ίδιος είχε άλλωστε αφήσει να εννοηθεί πως η επάνοδός του πλησιάζει, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος.

Σαν να μην έφτανε αυτό, προέκυψε και νέο πρόβλημα για τους «μπλαουγκράνα». Ο Μάρκους Ράσφορντ δεν συμμετείχε στην τελευταία προπόνηση και ο σύλλογος γνωστοποίησε πως θα απουσιάσει από τον ημιτελικό λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο. Ο τραυματισμός του προέρχεται από την αναμέτρηση με τη Μαγιόρκα, στερώντας από τον Φλικ μία ακόμη σημαντική λύση ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τους «ροχιμπλάνκος».