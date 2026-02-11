Οι άνθρωποι της Alter Ego Media, του ισχυρού Ομίλου ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, γιόρτασαν χθες την κοινή τους διαδρομή, τα ορόσημα, και τις επιτυχίες της χρονιάς που πέρασε, αλλά και την έμπνευση για τη συνέχεια και τους στόχους της νέας χρονιάς.

Στελέχη και εργαζόμενοι της ALTER EGO MEDIA διασκέδασαν στο ετήσιο πάρτι του μεγαλύτερου εκδοτικού ομίλου της χώρας, θέτοντας τους στόχους για τη νέα χρονιά.

«Σήμερα μιλούν τα γεγονότα. Η Alter Ego Media είναι μία εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αξιών των Αθηνών και η μετοχική της αξία μέσα σε μόλις έναν χρόνο έχει πραγματοποιήσει ένα άλμα άνω του 50%. Τα έντυπα, τα τηλεοπτικά και ψηφιακά μέσα του Ομίλου χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα και πολυφωνία. Όλες και όλοι ξέρουν ότι η δύναμή μας είναι η ανεξαρτησία μας. Το περιεχόμενο μας βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων του ελληνικού κοινού και ταξιδεύει με επιτυχία στο εξωτερικό», ανέφερε ο CEO της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος και συμπλήρωσε:

«Μαζί καταστήσαμε την Alter Ego Media έναν ισχυρό όμιλο ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας που όχι μόνο κάλυψε την παλιά υστέρηση, αλλά και την υπερκέρασε. Σήμερα το brand της Alter Ego Media ενσωματώνει αξίες και δυνατότητες που μας κάνουν υπερήφανους».

Η οικογένεια της Alter Ego Media αντάλλαξε ευχές και έθεσε τους επόμενους στόχους. Το έμψυχο δυναμικό της Alter Ego Media, οι άνθρωποι που στελεχώνουν τα έντυπα, τα ηλεκτρονικά και τα τηλεοπτικά μέσα του ομίλου γιόρτασαν την επιτυχία.

Ο όμιλος έθεσε τις βάσεις για τη συνέχιση του οράματος και της επιτυχίας.