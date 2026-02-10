Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο αποκάλυψε ότι γλίτωσε από απόπειρα δολοφονίας τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του με ελικόπτερο στην Κόρντομπα.

Μιλώντας στο υπουργικό συμβούλιο, η συνεδρίαση του οποίου μεταδιδόταν ζωντανά από την τηλεόραση, ο Πέτρο εξήγησε ότι το ελικόπτερο που τον μετέφερε δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, όπως ήταν προγραμματισμένο, στην επαρχία της Κόρντομπα, στα παράλια της Καραϊβικής.

Όπως ανέφερε, η ομάδα ασφαλείας του φοβόταν πως θα δεχόταν πυροβολισμούς. «Ανοιχτήκαμε στη θάλασσα επί τέσσερις ώρες και έφτασα εκεί όπου δεν προβλεπόταν, φεύγοντας για να μην με σκοτώσουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αριστερός πρόεδρος, που κυβερνά την Κολομβία από το 2022, έχει επανειλημμένα αναφέρει ότι ένοπλα δίκτυα εμπόρων ναρκωτικών τον έχουν στοχοποιήσει. Οι απειλές αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης έντασης με οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα στη χώρα.

Απαγωγή γερουσιάστριας στη νοτιοδυτική Κολομβία

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, ο Πέτρο ενημέρωσε τους υπουργούς ότι η ιθαγενής γερουσιάστρια Αϊντα Κιλκουέ απήχθη σε περιοχή όπου δρουν αντάρτες, στη νοτιοδυτική Κολομβία.

Η 53χρονη πολιτικός απήχθη από την περιφέρεια της Κάουκα, μια περιοχή γνωστή για την παραγωγή κόκας και τον έλεγχο αποσχισθέντων μελών της πρώην αντάρτικης οργάνωσης FARC. «Ελπίζω ότι θα βρεθεί σύντομα μια λύση (…) διαφορετικά, θα έχει ξεπεραστεί μια κόκκινη γραμμή», προειδοποίησε ο πρόεδρος.