Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε λάβει ήδη από τον Απρίλιο του 2018 από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του στρατού το λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο της Χαμάς, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Οκτωβρίου 2023. Το έγγραφο, γνωστό αργότερα ως «Τείχος της Ιεριχούς», περιέγραφε σενάριο μαζικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο Νετανιάχου ενδέχεται να είχε λάβει το σχέδιο και δεύτερη φορά μέσα στο ίδιο έτος, μέσω παρουσίασης της υπηρεσίας ασφαλείας Σιν Μπετ προς το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας.

Οι πληροφορίες αυτές, που επιβεβαιώνονται εν μέρει από έγγραφο που ο ίδιος ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι παρέδωσε στον Ελεγκτή του Κράτους, έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος μετά την έναρξη του πολέμου αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε λάβει γνώση ή είχε ακούσει για το σχέδιο.

Όταν ο Ελεγκτής του Κράτους ρώτησε τον Νετανιάχου αν γνώριζε το επιχειρησιακό σχέδιο της Χαμάς, εκείνος απάντησε πως «ο πρωθυπουργός ουδέποτε έλαβε ή ενημερώθηκε για το έγγραφο ‘Τείχος της Ιεριχούς’». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι δεν του παρουσιάστηκε καμία πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη τέτοιου σχεδίου ή ασκήσεις που το προσομοίωναν.

Ωστόσο, στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι «παρουσιάστηκε στον πρωθυπουργό πως η Χαμάς δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει μια τέτοια ιδέα», γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για ποιο λόγο έγινε αυτή η αξιολόγηση, αν πράγματι δεν υπήρχε γνώση του σχεδίου.

Το περιεχόμενο του σχεδίου και οι αντιδράσεις

Η κοινότητα πληροφοριών του Ισραήλ είχε αποκτήσει αρκετά αντίγραφα του σχεδίου μεταξύ 2018 και 2022, τα οποία ήταν σχεδόν πανομοιότυπα. Το τελευταίο, που εντοπίστηκε τον Απρίλιο του 2022, έλαβε από τη Διοίκηση της Γάζας και τη Μονάδα 8200 την κωδική ονομασία «Τείχος της Ιεριχούς».

Η μεταβίβαση του σχεδίου στα χέρια του Νετανιάχου, σύμφωνα με δύο ανώτατους νομικούς που έχουν ασχοληθεί με ζητήματα επιτροπών διερεύνησης και ευθυνών δημοσίων αξιωματούχων, εγείρει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη διαχείριση του θέματος από τον πρωθυπουργό σε δύο επίπεδα.

Πρώτον, ως προς την επαναλαμβανόμενη θέση του ότι δεν είχε λάβει γνώση του εγγράφου, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα νέα στοιχεία. Δεύτερον, ως προς το τι ενέργειες έκανε μετά την ενημέρωσή του, ώστε να διασφαλίσει ότι η απειλή αντιμετωπιζόταν σοβαρά.

Το έγγραφο των 23 σελίδων

Στις 16 Απριλίου 2018, το τμήμα ερευνών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών απέστειλε ειδικό έγγραφο στους στρατιωτικούς γραμματείς του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας, καθώς και στους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας. Το έγγραφο, υπό τον τίτλο «Θέμα προς εξέταση», περιέγραφε την πιθανότητα η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς να προετοιμάζει μεγάλη επίθεση εντός του ισραηλινού εδάφους.

Το κείμενο ανέφερε ότι «η διοίκηση επιχειρήσεων της Χαμάς διαμόρφωσε σχέδιο για επιθετική ενέργεια μεγάλης κλίμακας, με έξι τάγματα και περίπου 3.000 μαχητές, με στόχο την κατάληψη βάσεων και την πρόκληση πλήγματος σε στρατιωτικούς και αστικούς στόχους». Η γλώσσα του εγγράφου χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα αυστηρή» από αξιωματούχους που το διάβασαν.

Αντιφάσεις και διαδικασίες

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το έγγραφο αυτό, όπως και άλλα παρόμοια, αποστέλλονταν με κρυπτογραφημένο τρόπο στο γραφείο του πρωθυπουργού και τοποθετούνταν σε ειδικό φάκελο – τη λεγόμενη «θυρίδα του Σαββατοκύριακου» – που περιείχε μόνο υλικό το οποίο ο πρωθυπουργός όφειλε να διαβάσει προσωπικά. Υπήρχε καταγεγραμμένη διαδικασία παρακολούθησης κάθε εγγράφου που εισερχόταν στη θυρίδα, ώστε να διασφαλίζεται ότι είχε πράγματι περιέλθει στην προσοχή του.

Παράλληλα, αντίγραφο του σχεδίου παραδόθηκε και στην υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, η οποία συνέταξε δική της ανάλυση υπό τον τίτλο «Πληροφοριακός Φωτισμός». Και αυτό το έγγραφο, σύμφωνα με πηγές, διαβιβάστηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον πρωθυπουργό.

Ανοιχτά ερωτήματα

Η ύπαρξη και η κυκλοφορία του σχεδίου «Τείχος της Ιεριχούς» προκαλεί εκ νέου συζητήσεις για το πώς αξιολογήθηκαν οι πληροφορίες και ποια ήταν η πολιτική και στρατιωτική ανταπόκριση. Ορισμένοι ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει πιθανές παραλείψεις στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων και στην ιεράρχηση των προειδοποιήσεων.

Μέχρι στιγμής, το γραφείο του Νετανιάχου δεν έχει σχολιάσει τις αποκαλύψεις σχετικά με το πότε και πώς ενημερώθηκε για το σχέδιο της Χαμάς.

Πηγή: Ynet