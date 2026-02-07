Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις για το Ιράν, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νετανιάχου «εκτιμά ότι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση πρέπει να περιληφθούν ο περιορισμός των βαλλιστικών πυραύλων και το πάγωμα της υποστήριξης προς τον ιρανικό άξονα». Η αναφορά αυτή αφορά τις ένοπλες οργανώσεις που παραμένουν σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες προγραμματίζουν νέα συνάντηση συνομιλιών στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, έπειτα από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο Ομάν την Παρασκευή.

Η επικείμενη συνάντηση θα είναι η έβδομη μεταξύ των δύο ηγετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε καθήκοντα στον Λευκό Οίκο πριν από περίπου έναν χρόνο.

Διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στο Ιράν

Αν και το Ιράν παραμένει κοινός εχθρός για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η ισραηλινή στάση χαρακτηρίζεται πιο αδιάλλακτη σε σχέση με εκείνη της Ουάσινγκτον, η οποία φαίνεται να επιδιώκει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες.

Όπως είχε επισημάνει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γεωπολιτικός αναλυτής Μάικλ Χόροβιτς, το Ισραήλ ζητά «μια αλλαγή καθεστώτος ή τουλάχιστον την πλήρη διάλυση των πυρηνικών και πυραυλικών ικανοτήτων» του Ιράν.

Παράλληλα, ισραηλινός υπουργός έχει επαναλάβει ότι η χώρα δεν θα διστάσει να αντιδράσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, προειδοποιώντας για «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς για το Ιράν».