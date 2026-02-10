Την έντονη αντίθεσή της στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λίγες ώρες πριν το τετ α τετ στην Άγκυρα, εξέφρασε η Μαρία Καρυστιανού. Όπως υποστηρίζει, υπό τις παρούσες συνθήκες – με την Τουρκία να έχει εκδώσει NAVTEX αορίστου διάρκειας και χωρίς ελληνική ANTINAVTEX– -η πραγματοποίηση της συνάντησης δημιουργεί ανησυχία και ανασφάλεια.

«Βλέποντας την επιθετική στάση της Τουρκίας και ακούγοντας δηλώσεις ότι δεν θα αποχωρήσουν από το τραπέζι αν δεν βρεθεί λύση, θεωρώ πως δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Δεν έχουμε ταμπέλα»

Αναφερόμενη στο πολιτικό εγχείρημα που βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης, η πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών σημειώνει ότι δεν εντάσσεται σε παραδοσιακές ιδεολογικές κατηγορίες.

«Με έχουν πει ακροαριστερή και ακροδεξιά, ακριβώς γιατί δεν υπάρχει ταμπέλα σε αυτό που πάμε να κάνουμε. Μιλάμε για μια νέα ιδεολογία που έχει πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο», δηλώνει.

Το όνομα του κόμματος δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, ενώ, όπως λέει, οι ομάδες που επεξεργάζονται το πρόγραμμα εργάζονται εντατικά για τις τελικές ανακοινώσεις.

Aμβλώσεις

Για το θέμα των αμβλώσεων, η Καρυστιανού επιμένει ότι δεν το έφερε «η ίδια» στην επικαιρότητα: «Θα σας πω ότι το θέμα των αμβλώσεων δεν το έφερα εγώ στο προσκήνιο. Αναγκαστικά μου έγινε μια ερώτηση», λέει, υποστηρίζοντας ότι μιλά «ως παιδίατρος» και παραθέτει αριθμούς χωρίς να επικαλείται πηγές: «έχουμε 68.000 γεννήσεις τον χρόνο και έχουμε γύρω στις 250.000 αμβλώσεις το χρόνο».

Εστίασε, επίσης, στην οικονομική διάσταση που, όπως υποστήριξε, συνδέεται με το φαινόμενο. «Επίσης, γνωρίζω επίσης ότι η νούμερο ένα αιτία για τις αμβλώσεις είναι η οικονομική ένδεια. Είναι η ακρίβεια και θεωρώ ότι μια κοινωνία θα πρέπει να μεριμνήσει για αυτό το πρόβλημα» είπε, προσθέτοντας: «Δεν είναι δυνατόν να έχεις ένα σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να έχεις από την άλλη ανθρώπους που θέλουν να κάνουν παιδιά, αλλά δεν μπορούν να το υποστηρίξουν οικονομικά».

Υποστήριξε ακόμη ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί ευρύτερα, ενώ προανήγγειλε ότι στο πρόγραμμα του υπό διαμόρφωση εγχειρήματος θα υπάρχουν παρεμβάσεις για το κόστος ζωής: «θα πρέπει η κοινωνία να το συζητήσει και να απαιτήσει να απαιτήσει να γίνουν πράγματα και θα δείτε ότι στο πρόγραμμά μας υπάρχουν πάρα πολλά μέτρα για το θέμα της ακρίβειας, που είναι και ο κύριος λόγος και για το δημογραφικό και για άλλα και για όλα τα άλλα προβλήματα». Στο ίδιο σημείο έθεσε την ακρίβεια ως παράγοντα που επηρεάζει συνολικά τη συγκρότηση οικογένειας: «Η ακρίβεια είναι ανασταλτικός λόγος για να παντρευτούν κάποιοι άνθρωποι, όχι για να ξεκινήσουν να κάνουν οικογένεια για ένα, δύο ή τρία παιδιά. Έχουμε σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα και πρέπει να το δούμε με πολύ, με πολύ μεγάλη ευθύνη».

«Φασιστική» η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών

Ιδιαίτερα επικριτική εμφανίζεται για την απόφαση διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών, χαρακτηρίζοντάς την «τραγική» και «φασιστική».

«Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιο δικαίωμα αφαιρεί κάποιος μια επιτυχία, όπως η εισαγωγή μέσω πανελλαδικών εξετάσεων», σημειώνει, προσθέτοντας ότι εφόσον της δοθεί πολιτική δυνατότητα, θα επιδιώξει την επανεγγραφή των 280.000 φοιτητών που διαγράφηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Άρθρο 86: «Ψεύτικη και προσχηματική» η πρόταση

Σχετικά με την αναθεώρηση του Συντάγματος και ειδικά το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών, η κ. Καρυστιανού χαρακτηρίζει την κυβερνητική πρόταση «ψεύτικη και προσχηματική».

Όπως υποστηρίζει, η πλήρης κατάργηση του άρθρου ζητήθηκε με 1,3 εκατομμύρια υπογραφές πολιτών, οι οποίες –όπως αναφέρει– δεν συζητήθηκαν στη Βουλή.

«Το άρθρο 86 επέτρεψε να διαμορφωθεί αυτό το επίπεδο διαπλοκής. Θα μπορούσε να αλλάξει από το 2019 και όχι τώρα, πριν τις εκλογές», αναφέρει.

Υπέρ των δημοψηφισμάτων

Η ίδια δηλώνει υπέρ της διενέργειας δημοψηφισμάτων για κρίσιμα ζητήματα, απορρίπτοντας το επιχείρημα περί κόστους.

«Το κόστος δεν είναι πρόβλημα. Αν περιοριστούν οι μίζες και οι απευθείας αναθέσεις υπερτιμημένων έργων, μπορούν να βρεθούν τα απαραίτητα χρήματα», σημειώνει.

Αναφορά στη Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στην πρώην πρύτανη του ΑΠΘ, Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, επισημαίνοντας πως, αν και στο παρελθόν είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής στη δραχμή, σήμερα θεωρεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανέφικτο.

«Δεν συζητάμε έξοδο από το ευρώ. Αυτό είναι αστείο», ξεκαθαρίζει.