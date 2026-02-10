Η ημερίδα κλειστού στίβου Παιανίας άφησε φέτος έντονο αποτύπωμα, με το αγώνισμα των 60 μ. εμπόδια να προσφέρει δυνατές συγκινήσεις. Η 17χρονη Δανάη-Θεοδώρα Μπακογιάννη, υπό την καθοδήγηση της Φωτεινής Κατσινέλη, σημείωσε νέο ρεκόρ Κ18 με χρόνο 8.46, ξεπερνώντας το προηγούμενο 8.52 της Νικολέττας Αντωνιάδη από τον Ιανουάριο του 2022. Μαζί της, η Σοφία Ιωσηφίδου και άλλες νεαρές αθλήτριες εντυπωσίασαν, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού κλειστού στίβου.

Η Μπακογιάννη εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ταχύτητα της πίστας και την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση. Με ανταγωνισμό υψηλού επιπέδου, σταμάτησε το χρονόμετρο στα 8.46, επίδοση που την καθιστά φαβορί για μια ισχυρή παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 στο Ριέτι το καλοκαίρι.

Στην ίδια διοργάνωση, η Σοφία Ιωσηφίδου ξεχώρισε με χρόνο 8.18, μία από τις καλύτερες επιδόσεις της καριέρας της. Η Κύπρια Δάφνη Γεωργίου και η Σοφία Καμπερίδου συνέβαλαν σε έναν αγώνα υψηλών προδιαγραφών, ενώ η Σάρα Αουντί πέτυχε ατομικό ρεκόρ με 8.54, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή άνοδο των νεαρών αθλητριών.