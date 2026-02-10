Ειδική αστυνομική επιχείρηση με δώδεκα συλλήψεις πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026 σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών, με στόχο την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Η επιχείρηση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, στο πλαίσιο δράσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας και την πρόληψη εγκληματικών ενεργειών στις συγκεκριμένες περιοχές.

Συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., καθώς και δυνάμεις των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Στην επιχείρηση αξιοποιήθηκαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων συνελήφθησαν 12 άτομα για περιπτώσεις κλοπής ηλεκτρικής ενέργειας και παραβίασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Παράλληλα, βεβαιώθηκαν είκοσι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που αφορούσαν μεταξύ άλλων στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση κράνους.

Από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων συνολικού μήκους 520 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση της νομιμότητας.

Η σχετική δικογραφία έχει υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.