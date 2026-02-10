Την ευκαιρία να λύσουν οριστικά τις διαφορές τους με την εφορία χωρίς να…τρέχουν στα δικαστήρια, κερδίζοντας μείωση έως 75% των πρόσθετων φόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων και εξόφληση της οφειλής σε έως 24 δόσεις, έχουν οι φορολογούμενοι που θα προσφύγουν στην Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου ή προστίμων.

Το αίτημα για εξώδικη επίλυση της διαφοράς μπορούν να υποβάλλουν έως τις 24 Ιουλίου 2026 όσοι έχουν εκκρεμείς φορο-υποθέσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν θα έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 23 Ιουλίου 2026.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2026 και θα εκδώσει αποφάσεις έως 31 Μαρτίου 2027. Αν η υπόθεση γίνει δεκτή, η δίκη στα δικαστήρια αναστέλλεται.

Η διαδικασία

– Η Επιτροπή εξετάζει τους ισχυρισμούς του αιτούντος και μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και σε κάθε περίπτωση, καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση όπου αναγράφονται τα αναλυτικά τα ποσά του κύριου φόρου, των πρόσθετων φόρων, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων. Η πρόταση συνοδεύεται από επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

– Ο αιτών έχει προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για να αποδεχθεί την πρόταση. Με την αποδοχή, υπογράφει το σχετικό έγγραφο και επιλέγει τον επιθυμητό αριθμό δόσεων, κοινό για όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα). Συντάσσεται τότε πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου, με σεβασμό στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το ποσό που αναγράφεται βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και η αρχική βεβαίωση διαγράφεται.

– Για να καταστεί αμετάκλητη η επίλυση ο φορολογούμενος πρέπει να καταβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου ενώ τυχόν ήδη καταβληθέντα ποσά συμψηφίζονται.

– Με την επίλυση της διαφοράς το ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% για εφάπαξ εξόφληση, σε 65% για αποπληρωμή σε 2-4 δόσεις, σε 55% για 5-8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.

– Αν δεν τηρηθούν οι όροι καθώς και εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της οφειλής του αρχικού τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως δημόσιο έσοδο.

– Σε περίπτωση μη αποδοχής από τον αιτούντα της πρότασης της Επιτροπής και σύνταξης πρακτικού ματαίωσης της εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται κατόπιν αίτησης οιουδήποτε εκ των διαδίκων. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών η δίκη καταργείται.