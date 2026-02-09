Το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» επισκέφθηκαν το βράδυ της Κυριακής (8/2) η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, και ο αθλητής του NFL, Ντέιαν Χένλι, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για την 20ή αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι δύο Αμερικανοί είχαν δώσει το «παρών» και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Παρασκευή (6/2), όπου παρακολούθησαν την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια για τη EuroLeague, συνεχίζοντας έτσι την παρουσία τους σε κορυφαία αθλητικά γεγονότα της χώρας.

Λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα στο Φάληρο, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Ντέιαν Χένλι συναντήθηκαν με τον Λορέντσο Πιρόλα, με τον παίκτη των Λος Άντζελες Τσάρτζερς και τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να ανταλλάσσουν υπογεγραμμένες φανέλες, σε ένα στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα πριν από το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων».