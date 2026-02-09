Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος παρενέβη μετά τα γεγονότα που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), διατάσσοντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Η εντολή απευθύνεται στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών και αφορά τη διερεύνηση του κατά πόσο η Πρυτανεία του ΑΠΘ είχε γνώση για το πάρτι που επρόκειτο να διοργανωθεί στους χώρους του ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας ζητείται να διαπιστωθεί εάν είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα, αν είχε δοθεί άδεια για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης και ποια στάση τήρησε η εταιρεία φύλαξης του πανεπιστημίου.

Η παρέμβαση της Εισαγγελίας έρχεται μετά τη δημοσιότητα που έλαβε το περιστατικό και αποσκοπεί στη διαλεύκανση όλων των παραμέτρων της υπόθεσης.

Η Πρυτανεία του ΑΠΘ διευκρινίζει ότι δεν έχει δοθεί καμία άδεια για τη διοργάνωση πάρτι στους χώρους του πανεπιστημίου, απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα και αναφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή 313 ατόμων στο πλαίσιο των ελέγχων. Μετά την ολοκλήρωση της απαιτούμενης διαδικασίας, όλοι αποχώρησαν από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, χωρίς να προκύψει καμία σύλληψη.

Στα σχόλια ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία σύλληψη η Ένωση Αξιωματικών ΕΛΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας απάντησε μεταξύ άλλων: «Η επιχειρησιακή διαχείριση εκτεταμένων και δυναμικών επεισοδίων δεν εξαντλείται σε πρόχειρες κινήσεις εντυπωσιασμού. Οι ουσιαστικές και «σοβαρές» συλλήψεις απαιτούν χρόνο για την αξιολόγηση των στοιχείων, την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων και την πλήρη δικονομική θωράκιση, ώστε να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα και όχι πρόσκαιρο επικοινωνιακό αντίκτυπο».

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει επίσης στην ανακοίνωση ότι η «επιλογή της μαζικής προσαγωγής 313 ατόμων αποτελεί σαφή και συνειδητή επιχειρησιακή πρωτοβουλία, η οποία επιτρέπει την ουσιαστική διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση τεκμηριωμένων ευθυνών».

Τα γεγονότα αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση για το καθεστώς φύλαξης των πανεπιστημίων, με επίκεντρο για ακόμη μία φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι εικόνες από τις επιθέσεις εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ, την απάντηση της αστυνομίας με χρήση χημικών, τις εκατοντάδες προσαγωγές, τον εγκλωβισμό πολιτών στον πανεπιστημιακό χώρο, καθώς και τη νοσηλεία αστυνομικού με εγκαύματα, ανέδειξαν για ακόμη μία φορά το θολό τοπίο γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια.