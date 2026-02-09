Τροχαίο ατύχημα που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό μίας πεζής γυναίκας, σημειώθηκε το αργά το απόγευμα της Δευτέρας (/2) στα Χανιά.

Το ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Χαλέπας στην πόλη των Χανίων, όταν ένα όχημα παρέσυρε και τραυμάτισε μία γυναίκα, που κινούνταν πεζή. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός του οχήματος αμέσως μετά εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη γυναίκα και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων. Την προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χανίων.