Το Πεκίνο εξέφρασε την αντίθεσή του σε κάθε ενέργεια που, κατά την άποψή του, διαταράσσει τη διεθνή οικονομική και εμπορική τάξη μέσω κανόνων «μικρών κύκλων». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν στις 5 Φεβρουαρίου από τον εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Λιν Τσιάν.

Ο Λιν Τσιάν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη λεγόμενη «Συμμαχία για τα Κρίσιμα Ορυκτά», μια πρωτοβουλία που οργανώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τοποθέτησή του υπογράμμισε τη διαφωνία της Κίνας με πρακτικές που, όπως ανέφερε, περιορίζουν τη συνεργασία και την ανοιχτή οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την επίσημη θέση του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, η υποστήριξη ενός ανοιχτού, συμπεριληπτικού και επωφελούς για όλες τις χώρες διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον της παγκόσμιας κοινότητας.

Το Πεκίνο επισημαίνει ότι όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές φέρουν ευθύνη να διαδραματίσουν έναν εποικοδομητικό ρόλο στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην παραγωγή και στις αλυσίδες εφοδιασμού των σπάνιων γαιών.