Η απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο το ελληνικό μπάσκετ, τον κόσμο του αθλητισμού αλλά και όλο τον κόσμο, διότι ήταν ένας εκ των πλέον αγαπητών ανθρώπων πρώτα απ’ όλα.

Στη μακρινή Μογγολία όπου είχε βρεθεί τα τελευταία χρόνια, είχε τη χαρά να έχει δύο ακόμα Έλληνες, καλούς φίλους να λένε και μια κουβέντα, τον Βασίλη Φραγκιά που προπονεί την Εθνική Μογγολίας (ο πρώτος ξένος προπονητής που ανάλαβε αυτή τη θέση) και τον Βαγγέλη Τσεπέλη, πρώην συνεργάτη του Ζόαν Πλάθα στην ΑΕΚ που και αυτός πλέον είναι προπονητής σε αυτή τη χώρα.

«Ειλικρινά η είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός στο κεφάλι μου, ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω» λέει ο Βασίλης Φραγκιάς και μας γυρίζει το χρόνο πίσω για να μας θυμίσει, εκείνα τα όμορφα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ, στη μεγάλη ομάδα του Παγκρατίου.

«Τότε ήμουν εγώ συνεργάτης στον πάγκο του Σπύρου Φώσκολου και είχαμε τον Θανάση Σκουρτόπουλο στην τελευταία του χρονιά ως παίκτη. Καταλαβαίνεις πόσα χρόνια είμαστε φίλοι και τι να πεις για το χαρακτήρα αυτού του ανθρώπου. Έφυγε έναςΓιάννηε σπάνιος φίλος και ένας μεγάλος άνθρωπος» μας λέει συγκινημένος ο κόουτς Φραγκιάς, που ως παλαιότερος στην Μογγολία και έχοντας πάρει τίτλο έκανε συχνά πλάκα στον Θανάση Σκουρτόπουλο και τον Βαγγέλη Τσεπέλη.

«Άντε εγώ είμαι «the Boss» όπως με λένε οι ντόπιοι επειδή έχω πάρει τίτλο. Περιμένω τώρα να παίξετε αντίπαλοι σε τελικό και να σας χαζεύω» τους έλεγε κατά καιρούς.

«Και ξέρεις το έφερε έτσι η ζωή και οι ομάδες τους βρέθηκαν αντίπαλες στον τελικό κυπέλλου Μογγολίας, αλλά τους είχα δίπλα μου στην εξέδρα ! Ξέρεις γιατί ; Επειδή στο κύπελλο απαγορεύεται να κοουτσάρουν ξένοι προπονητές και να παίζουν ξένοι παίκτες. Το κάνουν για να δώσουν ευκαιρίες στους Μογγόλους παίκτες και προπονητές. Και έτσι τους έκανα πλάκα, έναν τελικό παίξατε και είστε εδώ μαζί μου στην εξέδρα. Ειλικρινά είχαμε φτιάξει μια ωραία παρέα, ελληνική παροικία και είχαμε και τον Κώστα Κότση στην παρέα μας με face time από τη μακρινή Ιαπωνία και μας έλεγε ρε εσείς περνάτε καλά. Και ξαφνικά χάθηκαν όλα.

Και τώρα χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μας. Είχε νικήσει με την ομάδα του, πήγαν για φαγητό και την άλλη μέρα με πήρε ο γυμναστής και μου λέει: «Δεν ήπιαμε καφέ με το Θανάση το πρωί. Δεν τον είδα θα πάω από το σπίτι του» και πήγε και τον βρήκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πήγα σοκαρισμένος και η αστυνομία αρχικά μου είπε δεν μπορείτε να μπείτε, πρέπει να ελέγξουμε το χώρο και τους λέω ξεχάστε θέλω να τον δω είναι φίλος μου εδώ και δεκαετίες. Μπήκα και γύρισε το μάτι μου και το μυαλό μου, δεν μπορώ ακόμα να το πιστέψω» μας λέει συγκινημένος ο Βασίλης Φραγκιάς που βοήθησε ευτυχώς και τη Βάσω τη σύζυγο του Θανάση που πήγε στη Μογγολία να συγκεντρώσει τα απαραίτητα χαρτιά για να πάρει τον άνθρωπό της πίσω στην Ελλάδα πιθανότατα την Τρίτη ή την Τετάρτη.

Ευτυχώς όπως μας είπε ο κόουτς Φραγκιάς, η ομάδα του Θανάση Σκουρτόπουλου, η πρωταθλήτρια Μογγολίας, Κούλεγκουντ Μπρόνκος βοήθησε τα μέγιστα στη χαρτούρα (και δεν είναι λίγη) για να μπορέσει η σύζυγος να πάρει πίσω στην πατρίδα τον άντρα της, ενώ τη βοήθησαν σε όλα τα διαδικαστικά.

Πλέον η παρέα στη Μογγολία θα είναι πιο φτωχή, και οι ελληνικές βραδιές πολύ πιο δύσκολες και μελαγχολικές αλλά οι αναμνήσεις από έναν σπάνιο άνθρωπο όπως ο Θανάσης Σκουρτόπουλος δεν θα σβήσουν ποτέ.