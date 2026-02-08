Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στη Μονακό, καθώς πριν από μερικές ώρες ανακοινώθηκε πως οι παίκτες ξεκινούν απεργία, εξαιτίας οφειλών που υπάρχουν προς τα πρόσωπα της ομάδας για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους δύο μήνες, με αποτέλεσμα να έχει και 5 σερί ήττες στη Euroleague.

Το Πριγκιπάτο με άμεσες ενέργειες ωστόσο φαίνεται πως έλυσε το θέμα, καθώς ενημέρωσε πως άπαντες θα πληρωθούν λίαν συντόμως και έτσι σταμάτησαν οι… απειλές για απεργία.

Όλα τα δεδομένα στη Μονακό και η λύση του Πριγκιπάτου

Μάλιστα σύμφωνα με την L’Equipe, δέχθηκαν να αγωνιστούν απέναντι στη Σολέ, αλλά και στις επόμενες αναμετρήσεις της ομάδας, αφού έλαβαν εγγυήσεις, πως θα υπάρξουν ενέργειες από την κυβέρνηση του Πριγκιπάτου σχετικά με το μέλλον του συλλόγου.

Σε θεσμικό επίπεδο το γαλλικό μέσο αναφέρει ότι το σχέδιο εξαγοράς από το Πριγκιπάτο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, με πιθανή εμπλοκή του ομίλου Monte-Carlo Société des Bains de Mer (64,21% ανήκει στο κράτος του Μονακό), η οποία ακολουθεί το τμήμα μπάσκετ της Μονακό.

Μάλιστα νωρίτερα είχε τεθεί ζήτημα επιστροφής του Βασίλη Σπανούλη στην Ελλάδα, καθώς από πέρυσι αντιμετώπιζε προβλήματα καθυστερήσεων και του οφείλεται ένα μεγάλο ποσό σύμφωνα με τους Γάλλους, με τον Έλληνα προπονητή να φέρεται να μην προσπάθησε να αποτρέψει τους παίκτες του όταν σκέφτηκαν να απεργήσουν. Το αντίθετο μάλιστα: σύμφωνα με την L’Équipe, έδειξε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα εάν η απεργία προχωρήσει.

Υπενθυμίζουμε πως η Μονακό έχει πέντε συνεχόμενες ήττες στη Euroleague και έχει… κατρακυλήσει στην 10η θέση της κατάταξης, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα σχετικά με την είσοδό της στα playoffs της διοργάνωσης. Αν τελείωνε σήμερα η regular season, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα έπαιζε στα play-in.