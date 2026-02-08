Ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή του ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο η 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα από το 7′. Με αυτή τη νίκη οι «πράσινοι» ανέβηκαν στους 32 βαθμούς και πλησίασαν στο -6 τον 4ο Λεβαδειακό των 38 βαθμών, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να έχει και ένα ματς λιγότερο. Οι Πειραιώτες έπεσαν στη δεύτερη θέση με 46 βαθμούς και είναι στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας η «Ένωση» επικράτησε με το ευρύ 4-0 του Πανσερραϊκού στις Σέρρες και έπιασε ξανά κορυφή, όντας αυτή τη στιγμή στους 48. Ο Πανσερραϊκός είναι τελευταίος με μόλις 8 βαθμούς.

Στο άλλο ντέρμπι της ημέρας, εκείνο της Θεσσαλονίκης, Άρης και ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλοι δίχως τέρματα (0-0) στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Με αυτό το αποτέλεσμα οι «κίτρινοι» είναι πλέον στους 26 βαθμούς και στην 6η θέση, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έμεινε τρίτος με 45.

Μεγάλη νίκη-ανάσα με 3-2 για τον ΟΦΗ (24β.) επί του Λεβαδειακού (38β.) που βάζει «φωτιά» στη βαθμολογία όσον αφορά τα play offs 1-4 και 5-8.

Η βαθμολογία της Super League: